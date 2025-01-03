صلاح: أنا الأفضل في العالم.. وهذا سبب اختياري فينيسيوس جونيور

يرى الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول أنه الأفضل في العالم.

وقال صلاح في حوار لشبكة تي إن تي سبورتس: "في السابق كنت أذهب إلى التدريبات في 4 ساعات ونصف وفي 3 سيارات بالإضافة إلى ساعتين التدريب ولا أشعر بالتعب، الآن أسافر ساعتين وأكون مرهقا".

وأضاف "كنت أحكي الأمر للاعبين ونضحك سويا، لكن كان وقتا صعبا، الآن أنا سعيد لوصولي إلى هنا".

وكشف "رونالدو نازاريو هو قدوتي".

وأوضح "أعطيت صوتي إلى فينيسيوس جونيور في جائزة أفضل لاعب في العالم لأنه كذلك بالفعل ويستحقها، هو يتطور كل عام وأتمنى له الاستمرارية".

وشدد "لم أكن أتوقع أن أرني سلوت جيد إلى هذا الحد، لكن بعدما بدأنا العمل لم أشعر بالمفاجأة على الإطلاق من جودته".

وتابع "سلوت رائع في التفاصيل الصغيرة، ليس لديه غرور عندما يرتكب خطأ، ومدهش في تكتيكات المباريات".

وواصل "الأفضل في العالم؟ إنه أمر صعب، الناس لديهم تفضيلات مختلفة، لكن أرى نفسي دائما الأفضل، وأريد تقديم كل ما لدي للفريق".

وأنهى حديثه قائلا: "أريد أن اتوج بالدوري الإنجليزي أكثر من دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الجاري، وهذا هدفنا كفريق".

وسجل صلاح 17 هدفا حتى الآن، وصنع 13 هدفا.

كذلك بات صلاح الأكثر مساهمة تهديفيا في شهر واحد، منذ لويس سواريز مع ليفربول أيضا في ديسمبر 2013.

وساهم كل منهما في 14 هدفا بشهر واحد، حيث عادل صلاح هذا الرقم في ديسمبر 2024.

وصار محمد صلاح أول لاعب يسجل ويصنع في 8 مباريات مختلفة لنفس الموسم في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفعلها صلاح أمام إبسويتش ومانشستر يونايتد وتشيلسي وأستون فيلا ومانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد وتوتنام هوتسبر والليلة أمام وست هام.

وفي تاريخ الدوري الإنجليزي، لم يحدث أن سجل لاعب أو صنع في 11 مباراة متتالية أو أكثر سوى 7 مرات، والرقم القياسي برصيد 15 مباراة متتالية باسم جيمي فاردي في 2015 ومحمد صلاح نفسه في 2021.

وأيضا صار صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفا أو أكثر في 8 مواسم متتالية.