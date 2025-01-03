مؤتمر سلوت: أرقام صلاح تتحدث عن نفسها.. وإصابة جوميز وعودة هذا الثنائي

كشف أرني سلوت المدير الفني لليفربول عن غياب جو جوميز مدافع الريدز عن مواجهة مانشستر يونايتد بسبب الإصابة.

ويستضيف ليفربول منافسه مانشستر يونايتد على ملعب أنفيلد يوم الأحد المقبل في الدوري الإنجليزي.

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "جوميز ليس في وضع جيد وسيغيب لبضعة أسابيع، ولكن بخلاف ذلك لا توجد مخاوف جديدة بشأن الإصابات".

وكشف المدير الفني لليفربول عن عودة الثنائي كونور برادلي وإبراهيما كوناتي لتدريبات الفريق اليوم بعد غيابهما من نوفمبر الماضي بسبب الإصابة.

ورد سلوت معلقا: "مهتم بمعرفة ما إذا كان من الممكن أن يكون برادلي وكوناتي جاهزان لمباراة الأحد".

وعن مفاوضات ريال مدريد لضم ترنت ألسكندر أرنولد، رد: "أستطيع أن أخبرك أنه سيلعب يوم الأحد وسيقدم نفس الأداء الذي قدمه في النصف الأول من الموسم، أرى كيف يلتزم في التدريبات".

كما أثنى على فيرجيل فان دايك قائد الفريق: "إنه لاعب متكامل، شخص يقود الفريق من البداية للنهاية، يمكنك سماعه دائما في الملعب ويجلب الكثير من الطاقة الإيجابية".

وتحدث سلوت عن صلاح: "أعتقد أنه من الصعب مقارنة اللاعبين، إذا نظرت فقط إلى فريقي، فإن فيرجيل لديه أيضًا موسمًا رائعًا لكنه لا يحقق الأرقام لأنه مدافع، الأرقام التي يمتلكها محمد صلاح تتحدث عن نفسها، فهو بالتأكيد لاعب رائع."

ورفض سلوت إراحة لاعبيه أمام مانشستر يونايتد "إراحة اللاعبين ليس خيارًا لأن فريق أموريم يمتلك لاعبين أفضل بكثير مما يظهر موقعه في جدول الدوري في الوقت الحالي".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة مبتعدا عن أول مراكز الهبوط بـ7 نقاط.