محاضرة فنية أخيرة من كولر قبل مواجهة شباب بلوزداد.. وموعد العودة للقاهرة

الجمعة، 03 يناير 2025 - 11:54

كتب : حسام نور الدين

مارسيل كولر

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي محاضرة فنية للاعبي الفريق قبل التوجه لملعب 5 يوليو لمواجهة شباب بلوزداد.

ويخوض الأهلي مرانا بدنيا خفيفا في فندق الإقامة الساعة الواحدة والنصف، فيما يعقد كولر محاضرة فنية في تمام السادسة والنصف من مساء اليوم؛ لتتوجه بعدها مباشرة حافلة الفريق إلى ملعب المباراة.

وتشهد المحاضرة مراجعة خطة اللعب وشرح التكليفات المحددة لكل لاعب وفقا لرؤية الجهاز الفني ويعقبها إعلان التشكيل الذي يخوض به الأهلي به المباراة.

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ويلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد في التاسعة من مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتتجه بعثة الأهلي مباشرة من استاد ٥ يوليو إلى مطار هواري بومدين بالعاصمة الجزائرية عقب انتهاء المباراة لاستقلال الطائرة الخاصة في رحلة العودة إلى القاهرة.

وكان الأهلي قد خاض المران الرئيسي مساء الخميس على استاد ٥ يوليو الذي يستضيف المباراة.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق المران؛ للحديث عن العديد من النقاط الفنية الخاصة بالمباراة.

وأدى لاعبو الأهلي فقرات تدريبية متنوعة، بدأت بإجراء عمليات الإحماء وجزء بدني واختتم المران بتدريبات الكرة.

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