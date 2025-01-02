المنسق الإعلامي يوضح موقف منتخب مصر من كأس العرب.. وملعب لقاء إثيوبيا

الخميس، 02 يناير 2025 - 23:59

كتب : FilGoal

منتخب مصر - حسام حسن - إبراهيم حسن

أوضح محمد مراد المنسق الإعلامي لمنتخب مصر موقف منتخب مصر من كأس العرب 2025، وملعب لقاء إثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026.

وأعلنت اللجنة الأولمبية القطرية موعد النسخة الجديدة من كأس العرب. (طالع التفاصيل)

وقال المنسق الإعلامي لمنتخب مصر عبر أون سبورت أف أم: "لم يتم حسم كيف سيشارك منتخب مصر في كأس العرب، وسيتم عقد اجتماع بين حسام وإبراهيم حسن مع هاني أبو ريدة في الفترة المقبلة".

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وأضاف "سنرى جدول البطولة وسيتم التنسيق مع اللجنة الفنية والمنتخب لتحديد الأفضل خاصة أن هناك اهتمام من فيفا بكأس العرب ومعاملتها مثل البطولات الكبرى".

وأكمل "سيتم تأجيل مباريات الدوري وقت إقامة كأس العرب، والهدف منها سيكون إفراز لاعبين جدد للمنتخب".

وأردف "هناك محاولات من المغرب لتغيير مواعيد كأس أمم إفريقيا 2025، لكن حتى الآن البطولة في موعدها".

وواصل "مسؤولية عدم انتظام البطولات المحلية هو مواعيد البطولات الإفريقية غير المنتظمة".

وتابع "منتخب إثيوبيا لا يلعب على ملعبه في تصفيات كأس العالم 2026 ولم يتحدد ملعب مواجهتنا ضده حتى الآن، وإذا عرضنا عليهم فرصة اللعب في مصر سيكون الرفض هو القرار الأقرب لأن المنافسة على بطاقات التأهل لا زال قائما للجميع، ونأمل إقامة المباراة في المغرب".

وأتم "هناك عروض من شركات وصلت لاتحاد الكرة لخوض مباريات ودية مع منتخب مصر ولم يتم حسمها بشكل رسمي حتى الآن".

ويستعد منتخب مصر للقاء منتخبي إثيوبيا وسيراليون في شهر مارس المقبل ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات المونديال.

ويتصدر منتخب مصر التصفيات برصيد 10 نقاط بعد مرور 4 جولات من 3 انتصارات وتعادل بفارق 4 نقاط عن غينيا بيساو.

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