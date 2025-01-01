قطر تعلن مواعيد كأس العرب 2025

أعلنت اللجنة الأولمبية القطرية مواعيد إقامة كأس العرب 2025.

وكشفت اللجنة في بيانها جميع المسابقات الدولية التي تستضيفها قطر في العام الجديد ومن بينها كأس العرب.

وستقام النسخة الجديدة من البطولة في قطر أيضا، وتستضيفها ملاعب كأس العالم 2022.

وتبدأ منافسات النسخة المقبلة من كأس العرب 2025 في الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر المقبل.

كما ستستضيف كأس العالم للناشئين خلال من 5 إلى 27 نوفمبر 2025 بملاعب كأس العالم 2022.

وتأتي البطولة قبل أيام من انطلاق أمم إفريقيا 2025 في المغرب والتي ستبدأ في الفترة من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير 2026.

وسبق أن صرّح مصدر من منتخب مصر لـ FilGoal.com: "حسام حسن أخطر اتحاد الكرة بالموافقة على المشاركة في كأس العرب حال إقامتها".

وسبق وأن أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" منح قطر استضافة كأس العرب لثلاث نسخ مقبلين.

وستنظم قطر البطولة في أعوام 2025 و2029 2033 أي قبل عام من كل نسخة كأس عالم.

وكانت بطولة كأس العرب قد أقيمت للمرة الأخيرة في عام 2021 وشهدت تتويج منتخب الجزائر باللقب.

وحصلت مصر على المركز الرابع في النسخة الماضية من البطولة والتي شهدت عدم مشاركة المحترفين في أوروبا مع المنتخبات.

ويحمل منتخب العراق الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بكأس العرب بأربع نسخ.