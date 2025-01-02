ديلي ميل: راشفورد يرفض 3 عروض سعودية

الخميس، 02 يناير 2025 - 21:37

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد - مانشستر يونايتد - بورتو

ذكرت صحيفة ديلي ميل الإنجليزي أن ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد رفض 3 عروض سعودية.

وأوضحت الصحيفة أن قيمة العرض المقدم لراشفورد يبلغ 35 مليون جنيه أسترليني سنويا.

ويتقاضى راشفورد 315 ألف جنيه أسترليني أسبوعيا في يونايتد، بما يعادل حوالي 15 مليون جنيه أسترليني سنويا.

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يأتي ذلك رغم تصريحات راشفورد الأخيرة عن استعداده لتحد جديد "بالنسبة لي أعتقد أنني مستعدا لتحد جديد، وعندما أغادر لن يكون هناك أي مشاعر سلبية أو تعليقات سلبية تجاه مانشستر يونايتد".

وأضاف راشفورد "إذا كنت أعرف أن الوضع سيء بالفعل فلن أجعل الأمر أسوأ، رأيت كيف يغادر اللاعبون الآخرون في الماضي ولا أريد أن أكون مثلهم، عندما أغادر سأصدر بيانا بذلك، وسأبقى مشجعا ليونايتد بنسبة 100 %".

وشارك راشفورد الموسم الحالي في 15 مباراة في الدوري الإنجليزي سجل خلالهم 4 أهداف وصنع هدفا وحيدا، فيما شارك في 6 مباريات ببطولة الدوري الأوروبي سجل هدفا وصنع آخر.

ولم ينضم راشفورد لقائمة إنجلترا في يورو 2024 ولم يجد له مكانا ضمن تشكيلة توماس توخيل.

وأوضحت ديلي ميل أن راشفورد منفتح على البقاء مع مانشستر يونايتد، حيث يستمر عقده حتى يونيو 2028.

وأشارت الصحيفة إلى أن يونايتد سينظر إلى العروض المقدمة لـ راشفورد في انتقالات الشتاء، ولو على سبيل الإعارة إذا دفع ناديه الجديد رسوما وغطى جزءًا كبيرًا من أجره.

ولم يشارك راشفورد في آخر 5 مباريات في تشكيل مانشستر يونايتد منذ ديربي مانشستر الشهر الماضي.

ودخل راشفورد قائمة فريقه لأول مرة أمام نيوكاسل بعد غياب 4 مباريات ولكن ظل بديلاً رغم خسارة فريقه بثنائية نظيفة.

مانشستر يونايتد راشفورد
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