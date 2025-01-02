مران الأهلي - ختام الاستعدادات للقاء بلوزداد

الخميس، 02 يناير 2025 - 20:52

كتب : حسام نور الدين

تحية لاعبو الأهلي للجماهير

اختتم الأهلي استعداداته لمباراة شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على بلوزداد غدا الجمعة في الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للتأكيد على كافة الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة.

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وبدأ المران بقراءة الفاتحة، ثم أدى اللاعبون فقرات متنوعة، بدأت بإجراء عمليات الإحماء وجزء بدني، قبل تنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

وكان الأهلي فاز على شباب بلوزداد في مباراة الذهاب بنتيجة 6-1 والتي أقيمت على استاد القاهرة.

ويلعب الأهلي أمام شباب بلوزداد في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب 5 يوليه بالعاصمة الجزائرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الثالثة للبطولة برصيد 7 نقاط.

بينما يأتي بلوزداد في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

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