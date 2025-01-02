تقرير: كيروش الأقرب لتدريب منتخب تونس

كشفت إذاعة ديوان إف إم التونسية عن المدرب الأقرب لتولي قيادة نسور قرطاج خلال الفترة المقبلة.

وذكرت ديوان إف إم في تقرير لها اليوم أن البرتغالي كارلوس كيروش اقترب من تدريب المنتخب التونسي.

ويتولى قيادة المنتخب التونسي المدرب قيس اليعقوبي بشكل مؤقت بعد إقالة فوزي البنزرتي إثر تعادل وهزيمة المنتخب أمام جزر القمر في تصفيات أمم إفريقيا.

ويحتل المنتخب التونسي صدارة المجموعة التاسعة في تصفيات إفريقيا لكأس العالم 2026 برصيد 10 نقاط.

وقاد كارلوس كيروش منتخب مصر قبل الرحيل لعدم الصعود لكأس العالم 2022.

وحقق كيروش المركز الثاني في كأس أمم إفريقيا في الكاميرون، حيث خسر النهائي أمام السنغال بركلات الترجيح.

ولعبت مصر تحت قيادة كيروش 20 مباراة، فازت في 13 منها، وتعادلت مرتين وخسرت 5.

كما قاد كيروش منتخبات البرتغال وإيران وكولومبيا وإيران، بالإضافة إلى ناديي ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي.