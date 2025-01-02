مؤتمر الشناوي: الأهلي لديه الخبرة للتعامل مع جميع الظروف والحافر للاستمرار في الصدارة

الخميس، 02 يناير 2025 - 17:34

كتب : FilGoal

محمد الشناوي حارس الأهلي

تحدث محمد الشناوي قائد النادي الأهلي عن ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية أمام شباب بلوزداد في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لملاقاة شباب بلوزداد، ضمن الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري الأبطال يوم الجمعة.

وقال الشناوي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "الأهلي لديه خبرات كبيرة وقادر على التعامل مع جميع ظروف المباراة".

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وأكمل "اللاعبون الكبار يتحدثون باستمرار مع زملائهم؛ لتحفيزهم وخلق دوافع جديدة".

وأضاف "جميع اللاعبين لديهم حافز قوي لتحقيق الفوز على شباب بلوزداد يوم الجمعة".

وأتم "الأهلي جاهز لخوض مباراة شباب بلوزداد، وأغلقنا نتيجة المباراة السابقة في القاهرة لتحقيق نتيجة إيجابية والعودة بنقاط المباراة الثلاث للاستمرار في صدارة المجموعة".

وكان الأهلي فاز على شباب بلوزداد في مباراة الذهاب بنتيجة 6-1 والتي أقيمت على استاد القاهرة.

ويلعب الأهلي أمام شباب بلوزداد في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب 5 يوليه بالعاصمة الجزائرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الثالثة للبطولة برصيد 7 نقاط.

بينما يأتي بلوزداد في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

الأهلي شباب بلوزداد دوري أبطال إفريقيا محمد الشناوي
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