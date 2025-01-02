سلوت ينافس نونو سانتو على جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي خلال ديسمبر

شهد الشهر الأخير من عام 2024 تألق العديد من المدربين في الدوري الإنجليزي، قبل أن تكشف رابطة الدوري الإنجليزي قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في الشهر.

أرني سلوت الذي يقود ليفربول للتغريد في قمة الدوري الإنجليزي هذا الموسم هو أبرز المرشحين للفوز بالجائزة.

لكن نونو إسبريتو سانتو مدرب نوتنجهام فورست قد يقتنص الجائزة بفضل تألق فريقه الذي وصل للمركز الثالث في جدول الدوري.

🔴 المرشحون لجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي خلال شهر ديسمبر ◾أرني سلوت (ليفربول) ◾إيدي هاو (نيوكاسل يونايتد) ◾نونو سانتو (نوتنجهام فورست) ◾أندوني إيراولا (بورنموث) pic.twitter.com/g2dB3RyAgV — FilGoal (@FilGoal) January 2, 2025

صلاح ينافس على جائزة أفضل لاعب لشهر ديسمبر في الدوري الإنجليزي

وحقق ليفربول مع سلوت 4 انتصارات خلال شهر ديسمبر، مقابل تعادلين ولم يخسر.

أما نونو سانتو فقد فاز بـ5 مباريات من أصل 6، وتعادل في مباراة، ولم يخسر.

فيما حقق إيدي هاو 4 انتصارات لنيوكاسل هذا الشهر، مقابل هزيمة وتعادل.

إيراولا أيضا لم يخسر مع بورنموث في ديسمبر، فقد فاز في 3 مباريات وتعادل في 3.

يذكر أن نونو سانتو حصد الجائزة عن شهر أكتوبر.

فيما توج بها سلوت عن شهر نوفمبر.