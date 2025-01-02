مؤتمر لاعب شباب بلوزداد: نسعى لرد اعتبارنا بالفوز على الأهلي

شدد أيمن محيوص مهاجم شباب بلوزداد على حاجة فريقه للفوز على الأهلي خلال مواجهة الفريقين المرتقبة.

ويلتقي الأهلي وشباب بلوزداد غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال محيوص في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "نسعى لرد الاعتبار لأنفسنا، من خلال الفوز على الأهلي وضمان النقاط الثلاثة، مع تقديم مستوى جيد".

وأضاف "مباراتنا أمام الأهلي، مهمة للغاية، لأن الفوز بها يسمح لنا بالبقاء في سباق التأهل للدور المقبل من دوري أبطال إفريقيا".

ويلعب الأهلي أمام شباب بلوزداد في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب 5 يوليه بالعاصمة الجزائرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي فاز على شباب بلوزداد في مباراة الذهاب بنتيجة 6-1 والتي أقيمت على استاد القاهرة.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الثالثة للبطولة برصيد 7 نقاط.

بينما يأتي بلوزداد في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.