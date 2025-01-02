مدرب نانت ينهي مؤتمره الصحفي بعد دقيقتين فقط لهذا السبب

أنهى أنطوان كومبواري مدرب نانت مؤتمره الصحفي الذي يسبق مباراة ليل بعد دقيقتين بعدما انتقد تصرفات الصحفيين.

وواجه مدرب نانت وسائل الإعلام في مؤتمر صحفي يوم الخميس للحديث عن مواجهة ليل في الدوري الفرنسي مساء السبت.

بعدما دخل كومبواري للمؤتمر الصحفي بدأ مهاجمة ممثلي وسائل الإعلام الذين حضروا مؤتمره الصحفي.

فقد انتقد مدرب نانت الصحفيين بسبب تقاريرهم المستمرة عن إقالته المحتملة مع احتلال نانت للمركز الـ14 في ترتيب الدوري الفرنسي.

وقال كومبواري: "كنت أتوقع اعتذارات مكتوبة منكم لأنكم أخطأتم تماما في حقي. واحد فقط منكم اعتذر. عليكم أن تسألوا أنفسكم".

وأضاف مدرب مصطفى محمد "إذا بقيت هنا، لن أكون سعيدا لأنني لا أريد أن أكون هنا".

وأتم حديثه للصحفيين "أعلم أنكم لن توافقوا على ذلك لكنني لا أهتم. سأسمح لكم بالعمل هنا ولكنني سأغادر المؤتمر الصحفي، سنة جديدة سعيدة للجميع".

KOMBOUARÉ : “AUJOURD’HUI JE ME RETIRE TOUT SIMPLEMENT” La conférence de presse d’avant-match face à Lille ne s’est pas passée comme prévu... Antoine Kombouaré n’avait “pas envie d’être là” et a décidé de pousser un coup de gueule avant de s’en aller. pic.twitter.com/j7FJ8XIdAn — Télénantes (@telenantesinfo) January 2, 2025

وأوضحت تقارير عديدة في الأسابيع الأخيرة أن كومبواري لن يستمر في تدريب نانت في ظل النتائج السيئة التي يحققها الفريق.

الفريق الكناري لم يحقق الفوز في مبارياته الـ10 الأخيرة بالدوري الفرنسي سوى مرة واحدة.