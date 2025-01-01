أرتيتا: نوانيري مثير للإعجاب.. ونتعامل مع مفاجآت لا نتوقعها

الأربعاء، 01 يناير 2025 - 23:16

كتب : FilGoal

إيثان نوانيري لاعب أرسنال

أثنى ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال على لاعبيه بعد الفوز على حساب برينتفورد بثلاثية مقابل هدف وحيد في الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي.

أرتيتا أوضح في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أظهرنا رغبتنا في العودة وأخذ زمام المبادرة وكنا نستحق الفوز بالمباراة".

وتقدم برينتفورد في الدقيقة 13 عن طريق برايان مبويمو، قبل أن يعادل جابرييل جيسوس النتيجة في الدقيقة 29.

أخبار متعلقة:
أرسنال يرسخ عقدة برينتفورد بثلاثية ويستعيد وصافة الدوري الإنجليزي تقرير: أرسنال يتقدم على منافسيه في صراع ضم مرموش لتعويض غياب ساكا.. فوتبول إنسايدر: أرسنال يستعد لتقديم عرض كبير لضم قدوس

وتكفل ميرينو ومارتينيللي بتسجيل الهدفين الثاني والثالث خلال أحداث الشوط الثاني ليمنحا أرسنال نقاط المباراة الثلاث.

ورد معلقا على مواجهة برينتفورد "لقد فزنا في ملعب صعب أمام منافس جيد وعندما تتأخر بنتيجة 1-0، يصبح الأمر أكثر صعوبة."

وأكمل "قمنا ببعض التغييرات وظهر نوانيري لأول مرة في الدوري الإنجليزي، أعتقد أنه كان هادئًا حقًا، وأخذ زمام المبادرة، وكان مثير للإعجاب للغاية."

وسرد "كان على الفريق التعامل مع الكثير من الظروف، ربما لم نتوقعها أبدًا ولكن مازلنا نؤدي على أعلى مستوى بثبات شديد."

وتحدث أرتيتا عن المصابين "آمل أن يتعافى هافيرتز سريعا، لم يكن على ما يرام ولم يكن من الممكن أن يشارك أمام برينتفورد، هذه الفترة يمكن أن يكون لديك مفاجأة لسوء الحظ عندما تستقيظ في الصباح بسبب التهابات الحلق والفيروسات".

وأضاف أرتيتا "أصبحت المباراة صعبة منذ الأمس لأننا فقدنا بعض اللاعبين مرة أخرى وكان علينا التعامل مع ذلك".

ويستعد أرسنال لمواجهة برايتون السبت المقبل في الدوري الإنجليزي.

وعن موقف هافيرتز من مباراة برايتون "أعتقد أن سيكون جاهزا للمباراة".

واستعاد أرسنال المركز الثاني بعدما رفع رصيده إلى 39 نقطة، خلف ليفربول المتصدر بفارق 6 نقاط.

أرسنال برينتفورد الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
ميرور: ولفرهامبتون يرفض التخلي عن كونيا في الانتقالات الشتوية أرسنال يرسخ عقدة برينتفورد بثلاثية ويستعيد وصافة الدوري الإنجليزي انتهت في الدوري الإنجليزي - برينتفورد (1)-(3) أرسنال تقرير: أموريم يبلغ إدارة مانشستر يونايتد بصفقة ضرورية في يناير تشكيل أرسنال - جيسوس يقود الهجوم.. و4 تبديلات أمام برينتفورد تقارير: عرض كبير من باريس سان جيرمان لضم صلاح راشفورد يرد على تقارير خروجه من مانشستر يونايتد تقرير: أموريم يرغب في ضم حارس جديد لمنافسة أونانا
أخر الأخبار
الاتحاد السكندري يطالب بالحصول نقاط مباراته ضد مودرن سبورت 4 ساعة | الدوري المصري
عبد القادر: كولر سبب رحيلي عن الأهلي.. ولن أعود لأبقى بديلا 4 ساعة | الكرة المصرية
بيراميدز: قررنا معاملة الترجي بالمثل بشأن التذاكر 4 ساعة | الكرة الإفريقية
إمام محمدين لـ في الجول: الاتحاد تقدم بشكوى بشأن لقاء مودرن سبورت 5 ساعة | الدوري المصري
عبد الظاهر السقا: ميكالي كان أغلى مدرب في العالم.. ولن نتدخل في شؤون المنتخب الأول 5 ساعة | الكرة المصرية
ميرور: ولفرهامبتون يرفض التخلي عن كونيا في الانتقالات الشتوية 5 ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب فاركو: لا نمانع انتقال لاعبينا بشرط.. وهذه حقيقة مفاوضات معلول 5 ساعة | الكرة المصرية
مصدر من رابطة الأندية لـ في الجول: الإسماعيلي سيحصل على نقاط مباراة مودرن سبورت 6 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد هدفه أمام ليستر سيتي.. صلاح يحقق رقما استثنائيا في الدوري الإنجليزي 2 رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام وست هام 3 في الجول يكشف مستجدات تجديد عقد زيزو مع الزمالك 4 صلاح: هذا أهم من الرقم القياسي وصدارة هدافي الدوري