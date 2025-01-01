أرتيتا: نوانيري مثير للإعجاب.. ونتعامل مع مفاجآت لا نتوقعها

أثنى ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال على لاعبيه بعد الفوز على حساب برينتفورد بثلاثية مقابل هدف وحيد في الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي.

أرتيتا أوضح في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أظهرنا رغبتنا في العودة وأخذ زمام المبادرة وكنا نستحق الفوز بالمباراة".

وتقدم برينتفورد في الدقيقة 13 عن طريق برايان مبويمو، قبل أن يعادل جابرييل جيسوس النتيجة في الدقيقة 29.

وتكفل ميرينو ومارتينيللي بتسجيل الهدفين الثاني والثالث خلال أحداث الشوط الثاني ليمنحا أرسنال نقاط المباراة الثلاث.

ورد معلقا على مواجهة برينتفورد "لقد فزنا في ملعب صعب أمام منافس جيد وعندما تتأخر بنتيجة 1-0، يصبح الأمر أكثر صعوبة."

وأكمل "قمنا ببعض التغييرات وظهر نوانيري لأول مرة في الدوري الإنجليزي، أعتقد أنه كان هادئًا حقًا، وأخذ زمام المبادرة، وكان مثير للإعجاب للغاية."

وسرد "كان على الفريق التعامل مع الكثير من الظروف، ربما لم نتوقعها أبدًا ولكن مازلنا نؤدي على أعلى مستوى بثبات شديد."

وتحدث أرتيتا عن المصابين "آمل أن يتعافى هافيرتز سريعا، لم يكن على ما يرام ولم يكن من الممكن أن يشارك أمام برينتفورد، هذه الفترة يمكن أن يكون لديك مفاجأة لسوء الحظ عندما تستقيظ في الصباح بسبب التهابات الحلق والفيروسات".

وأضاف أرتيتا "أصبحت المباراة صعبة منذ الأمس لأننا فقدنا بعض اللاعبين مرة أخرى وكان علينا التعامل مع ذلك".

ويستعد أرسنال لمواجهة برايتون السبت المقبل في الدوري الإنجليزي.

وعن موقف هافيرتز من مباراة برايتون "أعتقد أن سيكون جاهزا للمباراة".

واستعاد أرسنال المركز الثاني بعدما رفع رصيده إلى 39 نقطة، خلف ليفربول المتصدر بفارق 6 نقاط.