أرسنال يرسخ عقدة برينتفورد بثلاثية ويستعيد وصافة الدوري الإنجليزي

استعاد أرسنال وصافة الدوري الإنجليزي بعد الفوز على حساب برينتفورد بنتيجة 3-1 في ختام الجولة الـ19، على ملعب برينتفورد كوميونيتي.

ونجح أرسنال في ترسيخ عقدة برينتفورد بالفوز على ملعبه ووسط جماهيره للمرة الرابعة على التوالي.

واستعاد أرسنال المركز الثاني بعدما رفع رصيده إلى 39 نقطة، خلف ليفربول المتصدر بفارق 6 نقاط.

وبقي برينتفورد في المركز الـ12 برصيد 24 نقطة.

تقدم مبكرًا برايان مبويمو لـ برينتفورد في الدقيقة 13 بتسجيل أول أهداف العام من تسديدة في الزاوية الضيقة لتسكن شباك رايا.

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ونجح جابرييل جيسوس في الدقيقة 29 بتسجيل التعادل مستغلا الكرة المرتدة من حارس برنتفورد بعد تسديدة من توماس بارتي ليودعها الشباك، وينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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ومع بداية الشوط الثاني نجح أرسنال في تسجيل هدفين في الدقيقة 50، و53 ليقضي على آمال برينتفورد مبكرًا.

ميرينو سجل الهدف الثاني، فيما تكفل مارتينيللي بتسجيل الهدف الثالث من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ولم ينجح برينتفورد في الفوز على أرسنال منذ أغسطس 2021 حين حقق الفوز 2-0.

وللعام العاشر لم يخسر أرسنال أي مباراة في افتتاحية العام باستثناء مباراة واحدة أمام مانشستر سيتي عام 2022، فنجح الجانرز في الفوز للمرة السابعة وتعادل مرتين وخسر مباراة واحدة.

فيما تلقى برينتفورد أول خسارة في افتتاحية العام منذ 7 سنوات.