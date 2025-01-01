انتهت في الدوري الإنجليزي - برينتفورد (1)-(3) أرسنال

الأربعاء، 01 يناير 2025 - 19:18

كتب : FilGoal

ويليام ساليبا - أرسنال - مانشستر يونايتد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برنتفورد ضد أرسنال في الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل أرسنال المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 36 نقطة، فيما يحتل برينتفورد المركز الـ12 برصيد 24 نقطة.

ويمكنك متابعة تفاصيل المباراة بالضغط هنا

أخبار متعلقة:
تقرير: أرسنال يتقدم على منافسيه في صراع ضم مرموش تشكيل أرسنال - جيسوس يقود الهجوم.. و4 تبديلات أمام برينتفورد متخطيا تشيلسي.. أرسنال يفوز على إبسويتش ويصبح وصيفا لـ ليفربول

-----------------------

نهاية المباراة بفوز أرسنال 3-1

ق 53.. جووووول مارتينيللي يسجل الهدف الثالث من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء

ق 50.. جوووووول ميرينو يسجل الهدف الثاني لأرسنال

نهاية الشوط الأول

ق 29.. جووووول جيسوس يسجل التعادل مستغلا الكرة المرتدة من حارس برنتفورد بعد تسديدة من توماس بارتي ليودعها الشباك.

ق 13.. جوووووول برايان مبويمو يسجل أول أهداف العام والهدف الأول لـ برينتفورد من تسديدة في الزاوية الضيقة لتسكن شباك رايا.

بداية المباراة

أرسنال برينتفورد الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أرتيتا: نوانيري مثير للإعجاب.. ونتعامل مع مفاجآت لا نتوقعها أرسنال يرسخ عقدة برينتفورد بثلاثية ويستعيد وصافة الدوري الإنجليزي تقرير: أموريم يبلغ إدارة مانشستر يونايتد بصفقة ضرورية في يناير تشكيل أرسنال - جيسوس يقود الهجوم.. و4 تبديلات أمام برينتفورد تقارير: عرض كبير من باريس سان جيرمان لضم صلاح راشفورد يرد على تقارير خروجه من مانشستر يونايتد تقرير: أموريم يرغب في ضم حارس جديد لمنافسة أونانا تسيميكاس: صلاح يريد أن يُظهر للجميع أنه أفضل لاعب في العالم حاليا
أخر الأخبار
مدرب فاركو: لا نمانع انتقال لاعبين بشرط.. وهذه حقيقة مفاوضات معلول 59 ثاتيه | الكرة المصرية
مصدر من رابطة الأندية لـ في الجول: الإسماعيلي سيحصل على نقاط مباراة مودرن سبورت 19 دقيقة | الدوري المصري
أرتيتا: نوانيري مثير للإعجاب.. ونتعامل مع مفاجآت لا نتوقعها 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في الجول يكشف آخر تطورات إصابة باهر المحمدي 50 دقيقة | الكرة المصرية
بسبب اللاعبين الأجانب.. الإسماعيلي يطالب بنقاط مباراته ضد مودرن سبورت ساعة | الدوري المصري
تقرير: الأهلي يعرض مليوني دولار لضم البرازيلي إيفرتون.. وهذه مطالب ناديه ساعة | الكرة المصرية
أول انتصار في 2025.. هدف أنور يقود البنك الأهلي للفوز على غزل المحلة ساعة | الدوري المصري
اتحاد الكرة: تحمل بدلات الحكام تخفيفا على الأندية بدءًا من اليوم ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد هدفه أمام ليستر سيتي.. صلاح يحقق رقما استثنائيا في الدوري الإنجليزي 2 رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام وست هام 3 في الجول يكشف مستجدات تجديد عقد زيزو مع الزمالك 4 صلاح: هذا أهم من الرقم القياسي وصدارة هدافي الدوري