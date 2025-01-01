انتهت في الدوري الإنجليزي - برينتفورد (1)-(3) أرسنال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برنتفورد ضد أرسنال في الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل أرسنال المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 36 نقطة، فيما يحتل برينتفورد المركز الـ12 برصيد 24 نقطة.

ويمكنك متابعة تفاصيل المباراة بالضغط هنا

-----------------------

نهاية المباراة بفوز أرسنال 3-1

ق 53.. جووووول مارتينيللي يسجل الهدف الثالث من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء

ق 50.. جوووووول ميرينو يسجل الهدف الثاني لأرسنال

نهاية الشوط الأول

ق 29.. جووووول جيسوس يسجل التعادل مستغلا الكرة المرتدة من حارس برنتفورد بعد تسديدة من توماس بارتي ليودعها الشباك.

ق 13.. جوووووول برايان مبويمو يسجل أول أهداف العام والهدف الأول لـ برينتفورد من تسديدة في الزاوية الضيقة لتسكن شباك رايا.

بداية المباراة