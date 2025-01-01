تقرير: أموريم يبلغ إدارة مانشستر يونايتد بصفقة ضرورية في يناير

كشفت صحيفة ديلي ستار الإنجليزية عن طلب روبن أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد، التعاقد مع السويدي فيكتور جيوكيريس مهاجم سبورتنج لشبونة في يناير.

وذكرت الصحيفة أن أموريم لا يريد الانتظار حتى الصيف للتعاقد مع المهاجم السويدي، وأن التعاقد معه أمرا ضروريا هذا الشهر.

وسجل النجم السويدي المنضم لسبورتنج لشبونة مطلع هذا الموسم قادما من كوفنتري سيتي الإنجليزي، 18 هدفا في 16 مباراة بالدوري البرتغالي، و5 أهداف في 6 مباريات بدوري الأبطال.

وأشارت الصحيفة إلى أن ماركوس راشفورد وجوشوا زيركزي سيغادرا يونايتد خلال الانتقالات الشتوية في يناير، حيث يبحث النجم الإنجليزي عن ناد جديد، فيما يكافح المهاجم الهولندي للبحث عن مكان في التشكيل الأساسي للفريق منذ انضمامه في الصيف.

وخسر يونايتد أمام نيوكاسل بهدفين نظيفين في الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي.

وفشل يونايتد للمباراة الثامنة على التوالي في حماية نظافة شباكه، ليتلقى 18 هدفا في شهر ديسمبر، معادلا حصيلته الأسوأ في التاريخ، التي تلقاها في مارس 1964.

ورد أموريم عقب المباراة عن إمكانية تحسن الفريق خلال الشتاء معلقا: "ليس لدينا هذا الاحتمال في يناير".

وانتقل جيوكيريس البالغ من العمر 26 عاما، من كوفنتري سيتي الإنجليزي إلى سبورتنج لشبونة في صفقة قدرت بـ20 مليون جنيه أسترليني.

وأعلن النجم السويدي رغبته في الانتقال للعب في الدوري السويدي: "بالطبع كان الانتقال إلى سبورتنج مختلفًا، لأنه كان لدي هدف اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز".

الصحيفة الإنجليزية أشارت إلى أن ذلك يأتي رغم نفي أموريم في وقت سابق تعاقده مع لاعبيه السابقين في سبورتتنج لشبونة، ولكن خطورة وضع يونايتد ربما دفعت أموريم لتغيير موقفه.

ويتصدر قائمة هدافي يونايتد هذا الموسم برونو فيرنانديز، وماركوس راشفورد الذي لم يلعب منذ بداية ديسمبر، برصيد 4 أهداف.

وتراجع مانشستر يونايتد إلى المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة، مبتعدا عن أول مراكز الهبوط بـ7 نقاط فقط بعد نهاية الدور الأول.

ويستعد يونايتد لمواجهة ليفربول المتصدر يوم الأحد قبل مواجهة أرسنال على ملعب الإمارات في كأس الاتحاد الإنجليزي.