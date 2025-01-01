تشكيل أرسنال - جيسوس يقود الهجوم.. و4 تبديلات أمام برينتفورد

الأربعاء، 01 يناير 2025 - 18:35

كتب : FilGoal

جابرييل جيسوس - أرسنال ضد موناكو

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال، تشكيل الجانرز لمواجهة مضيفه برينتفورد في الأسبوع الـ19 من الدوري الإنجليزي.

وأجرى أرتيتا 4 تبديلات في تشكيل الفريق عن المواجهة الأخيرة أمام إبسيوتش تاون والتي فاز خلالها أرسنال بهدف نظيف.

وشهد تشكيل أرسنال عودة كالافيوري على حساب لويس سكيلي، والدفع بتوماس بارتي وميكيل ميرينو في الوسط بدلا من ديكلان رايس وهافيرتز، وكذلك دفع في الهجوم بـ نوانيري بدلا من تروسار.

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ويبدأ الإنجليزي نوانيري أول مباراة بشكل أساسي مع أرسنال بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: يورين تيمبر – ويليام ساليبا – جابرييل ماجاليس – كالافيوري

خط الوسط: توماس بارتي – ميكيل ميرينو – مارتن أوديجارد

خط الهجوم: جابرييل مارتينيلي – إيثان نوانيري – جابرييل جيسوس

ويحتل أرسنال المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 36 نقطة، فيما يحتل برينتفورد المركز الـ12 برصيد 24 نقطة.

أرسنال برنتفورد الدوري الإنجليزي
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