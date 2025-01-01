تقارير: عرض كبير من باريس سان جيرمان لضم صلاح

الأربعاء، 01 يناير 2025 - 17:36

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

ذكرت تقارير صحفية أن باريس سان جيرمان قدم عرضا للتعاقد مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري.

ونقلت تقارير صحفية عن الصحفي الفرنسي رومان كوليه جودين أن العرض الفرتسي لضم صلاح يمتد لمدة 3 مواسم.

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وحسب الصحفي الفرنسي في يورو سبورت، فإن عقد باريس المقدم إلى صلاح يقدر أسبوعيا بـ500 ألف يورو.

وذكر الصحفي الفرنسي أن عرض ليفربول المقدم إلى صلاح يمتد لموسمين ويقدر أسبوعيا بـ400 ألف يورو.

وسجل صلاح 17 هدفا حتى الآن، وصنع 13 هدفا.

كذلك بات صلاح الأكثر مساهمة تهديفيا في شهر واحد، منذ لويس سواريز مع ليفربول أيضا في ديسمبر 2013.

وساهم كل منهما في 14 هدفا بشهر واحد، حيث عادل صلاح هذا الرقم في ديسمبر 2024.

وصار محمد صلاح أول لاعب يسجل ويصنع في 8 مباريات مختلفة لنفس الموسم في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفعلها صلاح أمام إبسويتش ومانشستر يونايتد وتشيلسي وأستون فيلا ومانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد وتوتنام هوتسبر والليلة أمام وست هام.

وفي تاريخ الدوري الإنجليزي، لم يحدث أن سجل لاعب أو صنع في 11 مباراة متتالية أو أكثر سوى 7 مرات، والرقم القياسي برصيد 15 مباراة متتالية باسم جيمي فاردي في 2015 ومحمد صلاح نفسه في 2021.

وأيضا صار صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفا أو أكثر في 8 مواسم متتالية.

محمد صلاح ليفربول باريس سان جيرمان
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