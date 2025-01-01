راشفورد يرد على تقارير خروجه من مانشستر يونايتد

رد ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد على التقارير التي تحدثت عن خطوات اتخذها من أجل الخروج من ناديه هذا الشتاء.

ونشر راشفورد خبرا من صحيفة ذا صن بشأن اجتماع مع إحدى الوكالات لمناقشة انتقاله إلى الدوري السعودي، ورد عليه بتكذيب عبر حسابه الشخصي على إنستجرام.

وأوضح راشفورد "لقد كُتبت الكثير من القصص الكاذبة على مدار الأسابيع القليلة الماضية، لكن يا رفاق، هذا الأمر أصبح سخيفا".

وأضاف الدولي الإنجليزي "لم أقابل أي وكالة قط وليس لدي أي خطط لذلك".

وغاب ماركوس راشفورد عن 4 مباريات متتالية لأسباب انضباطية.

واستبعد راشفورد من مباريات الشياطين الحمر ضد مانشستر سيتي وتوتنام وبورنموث وولفرهامبتون.

قبل أن يجلس على مقاعد البدلاء أمام نيوكاسل يونايتد.

قبل أيام، ألمح راشفورد لرحيله عن صفوف الفريق، قائلاً: "أمر محبط ان يتم استبعادي من مباراة الدربي، لقد فزنا بالمباراة لذا دعونا نمضي، بالنسبة لي أعتقد أنني مستعد لتحد جديد، وعندما أغادر لن يكون هناك أي مشاعر سلبية أو تعليقات سلبية تجاه مانشستر يونايتد".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ14 برصيد 22 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.