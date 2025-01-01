تقرير: أموريم يرغب في ضم حارس جديد لمنافسة أونانا

يرغب روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد ضم حارس جديد في فترة الانتقالات الشتوية، وذلك من أجل منافسة الحارس الأساسي أندريه أونانا، حسب تقارير إنجليزية.

وذكرت جريدة مانشستر إيفننج نيوز أن نادي مانشستر يونايتد دخل شهر يناير بحثا عن حارس مرمى جديد.

ويريد أموريم ضم حارس مرمى الجديد للتنافس مع أندريه أونانا فيما تبقى من الموسم والمواسم المقبلة.

وارتكب أونانا، البالغ من العمر 28 عامًا، العديد من الأخطاء البارزة منذ تولى أموريم المسؤولية في يونايتد بعد بداية رائعة للموسم على الرغم من ضعف أداء الفريق.

ولا يعتبر أموريم أن ألتاي بايندير هو المنافس الجيد لأونانا.

ولم يشارك بايندير، الذي انضم إلى يونايتد من فنربخشة مقابل 4.3 مليون جنيه إسترليني في سبتمبر 2023، إلا في 4 مباريات مع النادي، كلها في كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة.

سيتعين على بايندير، 26 عامًا، الرحيل هذا الشهر إذا نجح يونايتد في ضم حارس جديد.

فيما ينتهي عقد الحارس الثالث توم هيتون، 38 عاما، في الصيف.

واستقبل أونانا 26 هدفًا في 19 مباراة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

بشكل عام، حافظ الدولي الكاميروني على نظافة شباكه في 20 مباراة في 70 مباراة بقميص الشياطين الحمر منذ انضمامه من أياكس.