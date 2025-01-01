سام مرسي: 2025 أوقفوا الإبادة الجماعية

الأربعاء، 01 يناير 2025 - 12:22

كتب : FilGoal

سام مرسي - إبسويتش تاون ضد ليفربول

واصل سام مرسي قائد إبسويتش تاون دعمه للقضية الفلسطينية، وذلك عند التهنئة بالعام الجديد.

سام مرسي يعتبر من أكبر الداعمين للقضية الفلسطينية بين لاعبي الدوري الإنجليزي علنا.

وقال مرسي عبر حسابه الشخصي على منصة X: "عام جديد سعيد، حلم للبعض وكابوس للبعض الآخر. 2025 أوقفوا الإبادة الجماعية".

أخبار متعلقة:
رسالة مؤثرة من مهاجم وست هام بعد نجاته من حادث مروع موندو: الوقت يداهم برشلونة بسبب أولمو.. واللاعب قد يصبح حرا بن ناصر: أبذل قصارى جهدي لإعادة ميلان إلى مكانته الطبيعية ديلي ميل: ليفربول يرفض عرض ريال مدريد للتعاقد مع أرنولد في يناير

ويظهر الدولي المصري باستمرار دعمه للشعب الفلسطيني، فقد شارك في يونيو الماضي في مباراة خيرية نظمها اللاعب الهولندي أنور الغازي.

وشارك في المباراة العديد من نجوم كرة القدم سواء معتزلين أو مستمرين في الملاعب.

أبرز من شارك في المباراة كان سام مرسي والذي قاد الفريق أحد الفريقين، بينما قاد الغازي الفريق الآخر.

Anwar El Ghazi (@elghazi1995) / X

المباراة شهدت أيضا مشاركة كل من إريك أبيدال وباكاري سانيا وعدلان قديورة نجوم كرة القدم السابقين.

وأقيمت المباراة على ملعب ذا هايف الخاص بفريق بيرنت الإنجليزي وذهبت العوائد بالكامل إلى دعم الشعب الفلسطيني ضد الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي.

سام مرسي إبسويتش تاون
نرشح لكم
راشفورد يرد على تقارير خروجه من مانشستر يونايتد تقرير: أموريم يرغب في ضم حارس جديد لمنافسة أونانا تسيميكاس: صلاح يريد أن يُظهر للجميع أنه أفضل لاعب في العالم حاليا رسالة مؤثرة من مهاجم وست هام بعد نجاته من حادث مروع مواعيد مباريات الأربعاء 1 يناير 2025 - أرسنال ضد برينتفورد.. والدوري المصري ديلي ميل: ليفربول يرفض عرض ريال مدريد للتعاقد مع أرنولد في يناير بسبب الحادث المروع.. مهاجم وست هام يخرج من المستشفى بعد 3 أسابيع حارس سيتي البديل ينافس على جائزة أفضل لاعبي السماوي في ديسمبر
أخر الأخبار
مباشر الدوري المصري - مودرن سبورت ضد الإسماعيلي دقيقة | الدوري المصري
ليكيب: أستون فيلا يدخل صراع التعاقد مع كولو مواني 2 دقيقة | ميركاتو
مصدر من فاركو لـ في الجول: أتممنا بيع شكري نجيب لـ الاتحاد السكندري 17 دقيقة | الكرة المصرية
التشكيل - رشدان أساسي في دفاع مودرن سبورت.. والنبريصي يقود هجوم الإسماعيلي 32 دقيقة | الدوري المصري
راشفورد يرد على تقارير خروجه من مانشستر يونايتد 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
آس: الاتحاد الإسباني سيدعم رابطة الدوري ولن يقبل طلب برشلونة بتسجيل أولمو 59 دقيقة | الدوري الإسباني
قبل مواجهة الأهلي.. بلوزداد يتدرب خلف أبواب مغلقة ساعة | الدوري المصري
مران الزمالك – تأهيل بنتايك وزياد كمال.. وتدريبات إضافية للمثلوثي ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد هدفه أمام ليستر سيتي.. صلاح يحقق رقما استثنائيا في الدوري الإنجليزي 2 رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام وست هام 3 في الجول يكشف مستجدات تجديد عقد زيزو مع الزمالك 4 صلاح: هذا أهم من الرقم القياسي وصدارة هدافي الدوري