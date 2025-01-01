سام مرسي: 2025 أوقفوا الإبادة الجماعية

واصل سام مرسي قائد إبسويتش تاون دعمه للقضية الفلسطينية، وذلك عند التهنئة بالعام الجديد.

سام مرسي يعتبر من أكبر الداعمين للقضية الفلسطينية بين لاعبي الدوري الإنجليزي علنا.

وقال مرسي عبر حسابه الشخصي على منصة X: "عام جديد سعيد، حلم للبعض وكابوس للبعض الآخر. 2025 أوقفوا الإبادة الجماعية".

Happy new year, a dream for some a nightmare for others. 2025 stop the genocide 🇵🇸 — Sam Morsy (@sammorsy08) January 1, 2025

ويظهر الدولي المصري باستمرار دعمه للشعب الفلسطيني، فقد شارك في يونيو الماضي في مباراة خيرية نظمها اللاعب الهولندي أنور الغازي.

وشارك في المباراة العديد من نجوم كرة القدم سواء معتزلين أو مستمرين في الملاعب.

أبرز من شارك في المباراة كان سام مرسي والذي قاد الفريق أحد الفريقين، بينما قاد الغازي الفريق الآخر.

المباراة شهدت أيضا مشاركة كل من إريك أبيدال وباكاري سانيا وعدلان قديورة نجوم كرة القدم السابقين.

وأقيمت المباراة على ملعب ذا هايف الخاص بفريق بيرنت الإنجليزي وذهبت العوائد بالكامل إلى دعم الشعب الفلسطيني ضد الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي.