رسالة مؤثرة من مهاجم وست هام بعد نجاته من حادث مروع

وجه مايكل أنطونيو مهاجم وست هام يونايتد رسالة مؤثرة لعالم كرة القدم بعد خروجه من المستشفى بعدما خضع لعملية جراحية إثر حادث سير مروع تعرض له.

وجاء خروج مايكل أنطونيو بعد 3 أسابيع من تعرضه لحادث سيارة تطلب إجراء عملية جراحية.

واستغل أنطونيو فرصة خروجه من المستشفى لينشر أول صورة له بعد الحادث عبر حسابه الشخصي على إنستجرام وعلق عليها برسالة عاطفية.

وجاءت رسالة مايكل أنطونيو المؤثرة على النحو التالي:

في مثل هذا الوقت من كل عام، يسألني الناس عما إذا كنت أشعر بالامتنان، وفي كل عام أجد صعوبة في إيجاد الكلمات المناسبة. ولكن هذا العام، أعرف بالضبط ما أشعر بالامتنان له (كوني على قيد الحياة).

أريد أن أغتنم هذه الفرصة لأعترف بشيء أدركته مؤخرًا، لقد أمضيت سنوات عديدة في التعامل مع الحياة كأمر مسلم به. لقد خططت لليوم التالي، والعام التالي، مفترضًا دائمًا أن الغد مضمون. لقد رأيت أصدقاء مقربين يموتون، وشهدت آخرين يواجهون تجارب الاقتراب من الموت، وحتى في ذلك الوقت، لم أكن أدرك تمامًا مدى قيمة الحياة.

ما مررت به مؤخرًا أكد لي أن الحياة هشة، وأن كل لحظة مهمة. أنا ممتن جدًا لله لمنحي القوة للاستمرار والسماح لي بالبقاء هنا.

إلى خدمات الطوارئ، وهيئة الخدمات الصحية الوطنية، والإسعاف الجوي، وكل من يعمل في مستشفيات رويال لندن وكرومويل وكل من في نادي وست هام يونايتد. الفريق الطبي، ومجلس الإدارة، وجميع الموظفين، وزملائي في الفريق، ومشجعي وست هام الرائعين، بصراحة لم أكن لأتمكن من تجاوز هذا الأمر بدونكم. أشكركم من أعماق قلبي. إلى أحبائي الذين وقفوا بجانبي طوال كل شيء، لا يمكنني التعبير عن مدى أهميتكم بالنسبة لي.

أخيرًا، إلى مجتمع كرة القدم بأكمله، أشكركم على كل الحب والدعم الذي أظهرتموه لي. لقد كان ذلك يعني الكثير حقًا. أحبكم جميعًا وأنا ممتن بلا نهاية لكل واحد منكم.

عام جديد سعيد.. وسأعود إلى الملعب قريبًا.

وكانت جريدة ذا صن قد أوضحت أن مايكل أنطونيو ربما يغيب عن الملاعب لمدة عام بسبب الحادث المروع الذي تعرض له.

وذكرت التقرير أن مهاجم وست هام سيغيب عن الملاعب لمدة قد تصل إلى 12 شهرا بسبب ما حدث لساقه.

وأضاف التقرير أن هناك تكهنات تشير إلى أن المهاجم البالغ من العمر 34 عاما قد لا يعود لكرة القدم مجددا.

بعدما تعرض اللاعب للحادث أفاد نادي وست هام يونايتد في بيان: "يؤكد النادي مايكل أنطونيو خضع لعملية جراحية لعلاج كسر في أحد أطرافه السفلية بعد تعرضه لحادث سير".

وأضاف البيان "سيخضع أنطونيو للمراقبة المستمرة في المستشفى خلال الأيام المقبلة".

وتابع "كل من في النادي يتمنى الشفاء العاجل لمايكل ويود أن يعرب عن خالص امتنانه لأسرة كرة القدم على الدعم الهائل الذي قدموه منذ تعرض أنطونيو للحادث".

وأتم البيان "كما نقدم الشكر من القلب للذين قدموا المساعدة الطبية لمايكل أنطونيو في أعقاب الحادث مباشرة، والفريق الطبي الذي يواصل مساعدته في تعافيه".

وحسب صحيفة جارديان، فإن المهاجم تعرض لحادث سير ونتج عنها أضرار جسيمة لسيارته ونقل جوا إلى المستشفى.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 34 عاما مع وست هام في 15 مباراة وتمكن من تسجيل هدف وصناعة مثله.

ولعب مايكل مع وست هام بواقع 874 دقيقة.