في الجول يكشف 7 غيابات عن قائمة الأهلي أمام شباب بلوزداد

تستمر بعض الغيابات في قائمة الأهلي وذلك قبل مواجهة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

عمر كمال النادي : الأهلي الأهلي

ويعود الأهلي لاستكمال مبارياته في دوري أبطال إفريقيا بعدما لعب ضد إنبي في الدوري.

وتعادل الأهلي مع إنبي سلبيا في الجولة السابعة من الدوري المصري.

ويستعد لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وعلم FilGoal.com أن قائمة الأهلي تشهد استمرار غياب عمر كمال للإصابة.

وأيضا يوسف أيمن لأسباب فنية.

وإليكم قائمة غيابات الأهلي أمام شباب بلوزداد والتي جاءت كالآتي:

عمر كمال

يوسف أيمن

رضا سليم

طاهر محمد طاهر

محمد هاني

مصطفى مخلوف

محمد عبد الله

موعد مباراة شباب بلوزداد والأهلي

ويلعب الأهلي ضد شباب بلوزداد يوم الجمعة 3 يناير المقبل.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتقام على ملعب 5 جويليه في الجزائر.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 6.

ويتصدر الأهلي المجموعة الثالثة لدوري الأبطال برصيد 7 نقاط، ويأتي شباب بلوزداد في المركز الثالث بـ3 نقاط.