في الجول يكشف 7 غيابات عن قائمة الأهلي أمام شباب بلوزداد

الثلاثاء، 31 ديسمبر 2024 - 18:31

كتب : FilGoal

الأهلي - إنبي

تستمر بعض الغيابات في قائمة الأهلي وذلك قبل مواجهة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

عمر كمال

النادي : الأهلي

الأهلي

ويعود الأهلي لاستكمال مبارياته في دوري أبطال إفريقيا بعدما لعب ضد إنبي في الدوري.

وتعادل الأهلي مع إنبي سلبيا في الجولة السابعة من الدوري المصري.

أخبار متعلقة:
دوري أبطال إفريقيا – موعد مباراة شباب بلوزداد ضد الأهلي والقناة الناقلة مران الأهلي.. مشاركة الشناوي.. جلسة بين كولر والجهاز المعاون كالوشا: تلقيت اتهامات بتعمد إهدار ركلة الجزاء أمام الأهلي

ويستعد لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وعلم FilGoal.com أن قائمة الأهلي تشهد استمرار غياب عمر كمال للإصابة.

وأيضا يوسف أيمن لأسباب فنية.

وإليكم قائمة غيابات الأهلي أمام شباب بلوزداد والتي جاءت كالآتي:

عمر كمال

يوسف أيمن

رضا سليم

طاهر محمد طاهر

محمد هاني

مصطفى مخلوف

محمد عبد الله

موعد مباراة شباب بلوزداد والأهلي

ويلعب الأهلي ضد شباب بلوزداد يوم الجمعة 3 يناير المقبل.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتقام على ملعب 5 جويليه في الجزائر.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 6.

ويتصدر الأهلي المجموعة الثالثة لدوري الأبطال برصيد 7 نقاط، ويأتي شباب بلوزداد في المركز الثالث بـ3 نقاط.

الأهلي عمر كمال شباب بلوزداد دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
أشرف داري: اللاعبون الكبار ساعدوني.. والأهلي ينافس الفرق الأوروبية في نظامه دوري أبطال إفريقيا – موعد مباراة شباب بلوزداد ضد الأهلي والقناة الناقلة خدمة في الجول – فتح باب حجز تذاكر مباراة المصري ضد الزمالك في الكونفدرالية جروس يمنح لاعبي الزمالك راحة يومين قرار من جروس عقب الفوز على الاتحاد السكندري الكونفدرالية – موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد المصري والقناة الناقلة منافس بيراميدز - الترجي يواصل سلسلة نتائجه الإيجابية وينتصر على الصفاقسي لمواجهة شباب بلوزداد.. طارق قنديل رئيسا لبعثة الأهلي في الجزائر
أخر الأخبار
رضا سليم: لا أمانع رفع اسمي من قائمة الأهلي.. الزمالك فاوضني وميسي الأفضل في العالم ولكن ساعة | الكرة المصرية
أشرف داري: اللاعبون الكبار ساعدوني.. والأهلي ينافس الفرق الأوروبية في نظامه 2 ساعة | الكرة المصرية
الكشف عن مدة غياب طاهر محمد طاهر 2 ساعة | الكرة المصرية
طبيب الأهلي يكشف مدة غياب رضا سليم وعمر كمال 2 ساعة | الكرة المصرية
رضا سليم: أشعر بالحزن حتى الآن بسبب طريقة رحيلي عن الرجاء.. والأهلي مختلف عن الجميع 3 ساعة | الدوري المصري
كأس الخليج - موعد مباراة البحرين وعمان في نهائي البطولة.. والقنوات الناقلة 3 ساعة | الوطن العربي
موندو: الوقت يداهم برشلونة بسبب أولمو.. واللاعب قد يصبح حرا 3 ساعة | الدوري الإسباني
كأس الخليج - البحرين تفوز على الكويت بهدف مرهون.. وتضرب موعدا مع عمان في النهائي 3 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد هدفه أمام ليستر سيتي.. صلاح يحقق رقما استثنائيا في الدوري الإنجليزي 2 رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام وست هام 3 صلاح: هذا أهم من الرقم القياسي وصدارة هدافي الدوري 4 انتهت نهائي مرتبط السلة - الأهلي (83)-(80) الاتحاد.. اللقاء الحاسم