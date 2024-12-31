دوري أبطال إفريقيا – موعد مباراة شباب بلوزداد ضد الأهلي والقناة الناقلة
الثلاثاء، 31 ديسمبر 2024 - 17:55
كتب : FilGoal
يعود الأهلي لاستكمال مبارياته في دوري أبطال إفريقيا بعدما لعب ضد إنبي في الدوري.
وتعادل الأهلي مع إنبي سلبيا في الجولة السابعة من الدوري المصري.
ويستعد لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.
موعد مباراة شباب بلوزداد والأهلي
ويلعب الأهلي ضد شباب بلوزداد يوم الجمعة 3 يناير المقبل.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.
وتقام على ملعب 5 جويليه في الجزائر.
وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 6.
ويتصدر الأهلي المجموعة الثالثة لدوري الأبطال برصيد 7 نقاط، ويأتي شباب بلوزداد في المركز الثالث بـ3 نقاط.
نرشح لكم
أشرف داري: اللاعبون الكبار ساعدوني.. والأهلي ينافس الفرق الأوروبية في نظامه في الجول يكشف 7 غيابات عن قائمة الأهلي أمام شباب بلوزداد خدمة في الجول – فتح باب حجز تذاكر مباراة المصري ضد الزمالك في الكونفدرالية جروس يمنح لاعبي الزمالك راحة يومين قرار من جروس عقب الفوز على الاتحاد السكندري الكونفدرالية – موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد المصري والقناة الناقلة منافس بيراميدز - الترجي يواصل سلسلة نتائجه الإيجابية وينتصر على الصفاقسي لمواجهة شباب بلوزداد.. طارق قنديل رئيسا لبعثة الأهلي في الجزائر