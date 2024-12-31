دوري أبطال إفريقيا – موعد مباراة شباب بلوزداد ضد الأهلي والقناة الناقلة

يعود الأهلي لاستكمال مبارياته في دوري أبطال إفريقيا بعدما لعب ضد إنبي في الدوري.

وتعادل الأهلي مع إنبي سلبيا في الجولة السابعة من الدوري المصري.

ويستعد لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة شباب بلوزداد والأهلي

ويلعب الأهلي ضد شباب بلوزداد يوم الجمعة 3 يناير المقبل.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتقام على ملعب 5 جويليه في الجزائر.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 6.

ويتصدر الأهلي المجموعة الثالثة لدوري الأبطال برصيد 7 نقاط، ويأتي شباب بلوزداد في المركز الثالث بـ3 نقاط.