بسبب الحادث المروع.. مهاجم وست هام يخرج من المستشفى بعد 3 أسابيع

الثلاثاء، 31 ديسمبر 2024 - 17:22

كتب : FilGoal

مايكل أنطونيو - وست هام × زغرب

خرج مايكل أنطونيو مهاجم وست هام يونايتد من المستشفى بعدما خضع لعملية جراحية إثر حادث سير مروع تعرض له.

وجاء خروج مايكل أنطونيو بعد 3 أسابيع من تعرضه لحادث سيارة تطلب إجراء عملية جراحية، حسبما ذكرت شبكة ذا أثليتك.

وكانت جريدة ذا صن قد أوضحت أن مايكل أنطونيو ربما يغيب عن الملاعب لمدة عام بسبب الحادث المروع الذي تعرض له.

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وذكرت التقرير أن مهاجم وست هام سيغيب عن الملاعب لمدة قد تصل إلى 12 شهرا بسبب ما حدث لساقه.

وأضاف التقرير أن هناك تكهنات تشير إلى أن المهاجم البالغ من العمر 34 عاما قد لا يعود لكرة القدم مجددا.

بعدما تعرض اللاعب للحادث أفاد نادي وست هام يونايتد في بيان: "يؤكد النادي مايكل أنطونيو خضع لعملية جراحية لعلاج كسر في أحد أطرافه السفلية بعد تعرضه لحادث سير".

وأضاف البيان "سيخضع أنطونيو للمراقبة المستمرة في المستشفى خلال الأيام المقبلة".

وتابع "كل من في النادي يتمنى الشفاء العاجل لمايكل ويود أن يعرب عن خالص امتنانه لأسرة كرة القدم على الدعم الهائل الذي قدموه منذ تعرض أنطونيو للحادث".

وأتم البيان "كما نقدم الشكر من القلب للذين قدموا المساعدة الطبية لمايكل أنطونيو في أعقاب الحادث مباشرة، والفريق الطبي الذي يواصل مساعدته في تعافيه".

وحسب صحيفة جارديان، فإن المهاجم تعرض لحادث سير ونتج عنها أضرار جسيمة لسيارته ونقل جوا إلى المستشفى.

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وشارك اللاعب البالغ من العمر 34 عاما مع وست هام في 15 مباراة وتمكن من تسجيل هدف وصناعة مثله.

ولعب مايكل مع وست هام بواقع 874 دقيقة.

مايكل أنطونيو وست هام يونايتد
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