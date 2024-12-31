حارس سيتي البديل ينافس على جائزة أفضل لاعبي السماوي في ديسمبر

في شهر للنسيان.. ينافس ستيفان أورتيجا مورينو حارس مانشستر سيتي على جائزة أفضل لاعبي الفريق السماوي في شهر ديسمبر.

سيتي اختتم الشهر بفوز على ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي بعد سلسلة من الخسائر والتعادلات في كافة البطولات.

وكشف نادي مانشستر سيتي عن المرشحين الثلاثة للفوز بجائزة أفضل لاعب في صفوف الفريق خلال الشهر الأخير من العام.

ويتنافس أورتيجا مورينو على الجائزة مع المدافع ناثان آكي والجناح سافينيو.

ولعب أورتيجا مورينو، الذي حل بديلاً لإيدرسون المصاب، 6 مباريات خلال فترة مضطربة للنادي وخرج بشباك نظيفة ضد نوتنجهام فورست وليستر سيتي.

فيما شارك آكي في 4 مباريات في ديسمبر، في الخسارة 2-0 أمام ليفربول، والتعادل 1-1 مع إيفرتون والفوز على نوتنجهام فورست وليستر.

أما سافينيو البالغ من العمر 20 عامًا فقد حصل على ركلة جزاء ضد إيفرتون، وسجل هدفه الأول مع سيتي أمام ليستر.

وسيتم الإعلان عن الفائز في 7 يناير 2025.

video:1