تشكيل المصري - صلاح محسن وفخر الدين بن يوسف يقودان الهجوم

الثلاثاء، 31 ديسمبر 2024 - 14:08

كتب : FilGoal

المصري

أعلن علي ماهر مدرب المصري تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد سيراميكا كليوباترا.

ويلتقي المصري مع سيراميكا كليوباترا على استاد السويس الجديد بالجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

ويلعب فخر الدين بن يوسف وصلاح محسن سويا في خط الهجوم.

أخبار متعلقة:
خدمة في الجول – فتح باب حجز تذاكر مباراة المصري ضد الزمالك في الكونفدرالية مواعيد مباريات اليوم 31 ديسمبر.. المصري ضد سيراميكا ونصف نهائي كأس الخليج 4 عصرا و7 مساء.. تعديل مواعيد الدوري المصري الكونفدرالية – موعد مباراة الزمالك المقبلة ضد المصري والقناة الناقلة

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: محمود جاد.

الدفاع: كريم العراقي – محمد هاشم – خالد صبحي – عمرو سعداوي.

الوسط: أتدجيكو سامادو – محمود حمادة – عبد الرحيم دغموم – أحمد القرموطي.

الهجوم: صلاح محسن – فخر الدين بن يوسف.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد شحاتة – حسن علي – محمد الشامي – سمير فكري – كريم بامبو – خالد الغندور – محمد مخلوف – يوسف الجوهري – بابا بادجي.

ويحتل المصري المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 11 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الصدارة وبفارق الأهداف عن سيراميكا كليوباترا صاحب المركز الرابع.

المصري الدوري المصري سيراميكا كليوباترا
نرشح لكم
في الجول يكشف مستجدات تجديد عقد زيزو مع الزمالك في الجول يكشف 6 غيابات عن قائمة الأهلي أمام شباب بلوزداد دوري أبطال إفريقيا – موعد مباراة شباب بلوزداد ضد الأهلي والقناة الناقلة تعيين حلمي طولان متحدثا للجنة الفنية في اتحاد الكرة جاد: توقعت أن يسدد لاكاي ركلة الجزاء على اليمين.. ونتمنى إنهاء الدوري بالمربع الذهبي العقدة مستمرة للمباراة السابعة تواليا.. المصري يتعادل مع سيراميكا كليوباترا الإسماعيلي يعلن إصابة محمد حسن بالتهابات في الركبة شوقي غريب: ترشيحي لتدريب منتخب الشباب غير صحيح.. ولدي مشروع مع غزل المحلة
أخر الأخبار
في الجول يكشف مستجدات تجديد عقد زيزو مع الزمالك 19 دقيقة | الكرة المصرية
كأس الخليج - بعشرة لاعبين.. عمان تطيح بالسعودية وتخوض النهائي الثاني على التوالي 22 دقيقة | سعودي في الجول
في الجول يكشف 6 غيابات عن قائمة الأهلي أمام شباب بلوزداد 34 دقيقة | الكرة الإفريقية
تقرير فرنسي: سان جيرمان يخطط للتعاقد مع فلاهوفيتش ساعة | الكرة الأوروبية
دوري أبطال إفريقيا – موعد مباراة شباب بلوزداد ضد الأهلي والقناة الناقلة ساعة | الكرة الإفريقية
ديابي يسابق الزمن للحاق بكلاسيكو الهلال ساعة | سعودي في الجول
تعيين حلمي طولان متحدثا للجنة الفنية في اتحاد الكرة ساعة | الدوري المصري
جاد: توقعت أن يسدد لاكاي ركلة الجزاء على اليمين.. ونتمنى إنهاء الدوري بالمربع الذهبي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد هدفه أمام ليستر سيتي.. صلاح يحقق رقما استثنائيا في الدوري الإنجليزي 2 رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام وست هام 3 صلاح: هذا أهم من الرقم القياسي وصدارة هدافي الدوري 4 انتهت نهائي مرتبط السلة - الأهلي (83)-(80) الاتحاد.. اللقاء الحاسم