تشكيل المصري - صلاح محسن وفخر الدين بن يوسف يقودان الهجوم

أعلن علي ماهر مدرب المصري تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد سيراميكا كليوباترا.

ويلتقي المصري مع سيراميكا كليوباترا على استاد السويس الجديد بالجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

ويلعب فخر الدين بن يوسف وصلاح محسن سويا في خط الهجوم.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: محمود جاد.

الدفاع: كريم العراقي – محمد هاشم – خالد صبحي – عمرو سعداوي.

الوسط: أتدجيكو سامادو – محمود حمادة – عبد الرحيم دغموم – أحمد القرموطي.

الهجوم: صلاح محسن – فخر الدين بن يوسف.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد شحاتة – حسن علي – محمد الشامي – سمير فكري – كريم بامبو – خالد الغندور – محمد مخلوف – يوسف الجوهري – بابا بادجي.

ويحتل المصري المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 11 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الصدارة وبفارق الأهداف عن سيراميكا كليوباترا صاحب المركز الرابع.