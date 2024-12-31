إيقاف كونيا مباراتين بسبب ما بدر منه ضد إبسويتش

الثلاثاء، 31 ديسمبر 2024 - 12:25

كتب : FilGoal

ماتيوس كونيا

تعرض البرازيلي ماتيوس كونيا مهاجم ولفرهامبتون لعقوبة الإيقاف بسبب الأحداث التي تلت مباراة فريقه ضد إبسويتش تاون.

ونشبت مشادة بين الفريقين عقب صافرة نهاية اللقاء الذي انتهى بفوز قاتل لإبسويتش تاون بنتيجة 2-1 في الدوري الإنجليزي منتصف الشهر الجاري.

وتسبب البرازيلي في كسر نظارة أحد رجال الأمن عقب نهاية اللقاء.

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وأفاد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيان: "تم إيقاف ماتيوس كونيا لمباراتين وغرامة قدرها 80 ألف جنيه إسترليني بعد ما بدر منه عقب نهاية لقاء ولفرهامبتون ضد إبسويتش تاون".

وأضاف البيان "اتُهم اللاعب بسوء السلوك لأنه تصرف بطريقة غير لائقة بعد صافرة النهاية. وقد اعترف بالتهمة وفرضت العقوبات لاحقًا من قبل لجنة تنظيمية مستقلة".

وبذلك سيغيب البرازيلي عن مباراة نوتنجهام فورست في الدوري، ولقاء بريستول سيتي في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وشهد اللقاء عقب نهايته أيضا طرد راين أيت نوري عقب حصوله على بطاقة صفراء ثانية بسبب مشادة مع لاعبي إبسويتش تاون.

ولا تعد تلك أول مشادة تحدث بين لاعبي الولفز عقب نهاية اللقاء إذ دخل ماريو ليمينا في مشادة قوية مع جارود بوين عقب لقاء وست هام يونايتد وهو ما تسبب في سحب شارة القيادة منه ومنحها لنيلسون سيميدو.

ولفرهامبتون ماتيوس كونيا
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