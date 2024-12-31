دودو الجباس: نسعى التتويج ببطولة أو بطولتين.. وموقفي من الاعتزال

الثلاثاء، 31 ديسمبر 2024 - 12:20

كتب : FilGoal

دودو الجباس - بيراميدز

أوضح دودو الجباس لاعب بيراميدز أن فريقه يسعى إلى التتويج ببطولة أو بطولتين خلال الموسم الجاري.

وفاز بيراميدز على منافسه الجونة بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري المصري.

وقال الجباس قناة أون تايم سبورتس 1: "كان من المهم الفوز بمباراة الجونة قبل مباراة الترجي المقبلة".

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وأكمل "طموحنا منذ أكثر من عام أن ننافس على بطولة الدوري وجميع البطولات، وأتمنى التتويج ببطولة أو بطولتين الموسم الحالي".

وشدد "حصولنا على كأس مصر كان بمثابة تتويج لمجهوداتنا السنوات الماضية".

وأنهى حديثه قائلا: "لا أفكر في الاعتزال حاليا، لكن عندما ينتهي الموسم سأحلل مستواي خلال العام وثم سأقرر، العمر مجرد رقم في النهاية".

وانتصر الجباس على تقنية الفيديو، إذ سجل هدفا في الدقيقة 90+4 ولم يحتسب بعد العودة إلى التقنية لداعي التسلل.

وفي الدقيقة 90+10 عاد اللاعب البالغ من العمر 36 عاما ليسدد كرة مقوسة رائعة سكنت الشباك.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد بيراميدز للنقطة 14 في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري متساويا مع الزمالك المتصدر.

وتجمد رصيد الجونة عند النقطة السادسة في المركز الـ15.

دودو الجباس بيراميدز الدوري المصري الجونة
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