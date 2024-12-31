أموريم يعترف: مانشستر يونايتد دخل معركة النجاة من الهبوط وعلينا أن نقاتل

اعترف البرتغالي روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد بأن فريقه دخل في معركة النجاة من الهبوط.

وخسر مانشستر يونايتد مرة أخرى.. هذه المرة على يد نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي، ليحتل المركز الـ14 في الدوري ويقترب من مناطق الخطر.

وقال أموريم في تصريحات نقلتها جريدة مانشستر إيفننج نيوز: "هل دخل مانشستر يونايتد معركة النجاة من الهبوط؟ هذا واضح حقا، لذا يتعين علينا القتال. إنها لحظة صعبة حقًا، واحدة من أصعب اللحظات في تاريخ النادي وعلينا أن نتعامل معها بصدق".

وأضاف "هناك انخفاض في مستوى الثقة، ويمكنك أن تشعر بذلك كل يوم، هذا شيء سيء بالطبع. يجب أن ندرك صعوبة موقفنا الحالي. من الصعب على اللاعبين تقبل الهزائم في بعض الأحيان، ولكن علينا أن نمضي قدمًا، فلا بديل لنا عن ذلك. علينا أن نعمل بجد ونستعد كما ينبغي للمباريات القادمة".

واستطرد "أعتقد أن تفادي منطقة الهبوط احتمالية قائمة. علينا أن نكون صرحاء مع الجماهير. نحن نسعى إلى التغيير، وهذا الموسم سيكون صعبًا على الجميع. علينا أن نقاتل بقوة من أجل النادي، وهناك فرصة لنكون أقوى. إذا نظرت إلى الدوري، ستجد أن كل الفرق أمامها فرص لتحقيق الفوز في المباريات".

وواصل أموريم "علينا أن نتقبل الهزيمة الجديدة أمام جماهيرنا، ويجب أن نعترف أن نيوكاسل كان فريقًا أفضل".

وتابع "لقد استقبلنا هدفين، وبعد ذلك كان من الصعب علينا العودة في النتيجة. إنه موقف صعب على الجميع، ولكن لا بديل أمامنا سوى مواصلة العمل".

وأكمل "جوشوا زيركزي كان يعاني في الملعب، وشعرت أنني بحاجة إلى القيام بتغيير. كان موقفًا صعبًا عليه، وأنا لا أحب فعل ذلك مع لاعبي فريقي. كنت أفكر في مصلحة الفريق فقط، وأنا آسف من أجله".

وأوضح المدرب البرتغالي "عدم إشراك ماركوس راشفورد؟ كل اللاعبين الموجودين على مقاعد البدلاء كان لديهم فرصة للعب".

وأتم "تنتظرنا مباراة كبيرة أخرى ضد ليفربول في أنفيلد الأسبوع المقبل، وسنحاول الاستفادة من كل دقيقة في التدريبات للتحضير لها ولنقل التعليمات للاعبين والعمل على أسلوب لعبنا وتحسين مستوانا".

وسجل هدفي الضيوف ألكسندر إيزاك في الدقيقة 4 وجولينتون في الدقيقة 19.

للمباراة الثامنة على التوالي يفشل مانشستر يونايتد في حماية نظافة شباكه، ليتلقى 18 هدفا في شهر ديسمبر، معادلا حصيلته الأسوأ في التاريخ، التي تلقاها في مارس 1964.

الخسارة الخامسة في آخر 6 مباريات بالدوري الإنجليزي، والخصم القادم ليفربول.. فمن يريد الرهان؟

ليبدأ العرض السيئ، انطلق ألكساندر إيزاك وأنهى كرة الهدف الأول في الدقيقة 4، بعد عرضية من الظهير الأيسر لويس هال.

ولتزداد الأمور سوءا، اتى الثاني في الدقيقة 19، بعرضية أخرى من الجانب الأيسر أرسلها أنتوني جوردون هذه المرة، وأنهاها جولينتون.

إزاء هذه الفوضى اضطر روبن أموريم للتدخل وإنقاذ خط الوسط من مهزلة البداية، بإشراك كوبي ماينو بدلا من جوشوا زيركزي.

ولكن كان الوقت قد فات، فسجل نيوكاسل الثالث بتوقيع إيزاك وألغاه التسلل.

وفي الدقيقة 59 أتى تينو ليفرامنتو بدلا من كيران تريبيير في صفوف نيوكاسل.

بينما على الجانب الآخر أتى الثنائي ليني يورو وأليخاندرو جارناتشو بدلا من ليساندرو مارتينيز وكاسيميرو في الدقيقة 65.

وفي الدقيقة 74 حاول يونايتد بركنية ورأسية من ليني يورو ولكنها جاورت القائم.

وأتى أنتوني بدلا من ماتيس دي ليخت في الدقيقة 83.

وأخيرا حل ثنائي نيوكاسل هارفي بارنز وجو ويلوك بدلا من جاكوب ميرفي وأنتوني جوردون في الدقيقة 90.

نتيجة أخرى سيئة تركت مانشستر يونايتد في المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة، وبفارق 7 نقاط فقط عن منطقة الهبوط.

بينما قفز نيوكاسل يونايتد إلى المركز الخامس برصيد 32 نقطة.