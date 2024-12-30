فضيحة على نار هادئة.. مانشستر يونايتد يخسر مجددا أمام نيوكاسل

الإثنين، 30 ديسمبر 2024 - 23:59

كتب : FilGoal

جوردون - جولينتون - إيزاك

خسر مانشستر يونايتد مرة أخرى.. هذه المرة على يد نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي.

سجل هدفي الضيوف ألكساندر إيزاك في الدقيقة 4 وجولينتون في الدقيقة 19.

للمباراة الثامنة على التوالي يفشل مانشستر يونايتد في حماية نظافة شباكه، ليتلقى 18 هدفا في شهر ديسمبر، معادلا حصيلته الأسوأ في التاريخ، التي تلقاها في مارس 1964.

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ليبدأ العرض السيئ، انطلق ألكساندر إيزاك وأنهى كرة الهدف الأول في الدقيقة 4، بعد عرضية من الظهير الأيسر لويس هال.

ولتزداد الأمور سوءا، اتى الثاني في الدقيقة 19، بعرضية أخرى من الجانب الأيسر أرسلها أنتوني جوردون هذه المرة، وأنهاها جولينتون.

إزاء هذه الفوضى اضطر روبن أموريم للتدخل وإنقاذ خط الوسط من مهزلة البداية، بإشراك كوبي ماينو بدلا من جوشوا زيركزي.

ولكن كان الوقت قد فات، فسجل نيوكاسل الثالث بتوقيع إيزاك وألغاه التسلل.

وفي الدقيقة 59 أتى تينو ليفرامنتو بدلا من كيران تريبيير في صفوف نيوكاسل.

بينما على الجانب الآخر أتى الثنائي ليني يورو وأليخاندرو جارناتشو بدلا من ليساندرو مارتينيز وكاسيميرو في الدقيقة 65.

وفي الدقيقة 74 حاول يونايتد بركنية ورأسية من ليني يورو ولكنها جاورت القائم.

وأتى أنتوني بدلا من ماتيس دي ليخت في الدقيقة 83.

وأخيرا حل ثنائي نيوكاسل هارفي بارنز وجو ويلوك بدلا من جاكوب ميرفي وأنتوني جوردون في الدقيقة 90.

نتيجة أخرى سيئة تاركت مانشستر يونايتد في المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة، وبفارق 7 نقاط فقط عن منطقة الهبوط.

بينما قفز نيوكاسل يونايتد إلى المركز الخامس برصيد 32 نقطة.

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