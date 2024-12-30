الشريعي: بند في عقد محمد حمدي يتيح لنا الحصول على 8 ملايين.. وأهدرنا الفوز ضد الأهلي

الإثنين، 30 ديسمبر 2024 - 23:55

كتب : FilGoal

محمد حمدي لاعب الزمالك

كشف أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي عن بند في عقد محمد حمدي المعار إلى الزمالك يتيح له الحصول على 8 ملايين جنيه حال عدم تحقيقه.

وقال الشريعي لقناة إم بي سي مصر 2: "أهدرنا الفوز ونقطتين ضد الأهلي الذي يعتبر بطل إفريقيا وأقوى فريق في مصر".

وأضاف "ذهبت إلى غرفة تغيير الملابس بشكل خاص من أجل كالوشا لصرف مكافأة مالية له".

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وأكمل "وجهة نظري أن أفوز بنجم الفريق مثل كالوشا مقابل صرف مكافأة مالية أهم كثيرا من أي شيء".

وواصل "عقب إهداره ركلة الجزاء عاد إلى الدفاع والتزم بتعليمات المدرب، وهذه إشارة إلى قوته الذهنية، عندما رأيته يبكي كان علي أن أتعامل مع الموقف وأحفزه".

وأكمل "أكثر من لاعب أهدر ركلة جزاء أعلى المرمى كثيرا وفي العارضة، لذلك إهدار كالوشا لضربة الجزاء طبيعي، كان علي أن احتضن اللاعب".

وأوضح "إذا لم يشارك محمد حمدي في المباريات حسب نسب المشاركة المتفق عليها محليا وإفريقيا في عقده مع الزمالك ستكون قيمة إعارته 8 ملايين جنيه بدلا من 3 ملايين جنيه".

وشدد "وضعت للزمالك نسبة حصول 5% حال عاد محمد حمدي إلى إنبي وقررنا بيعه إذا أتم نسب المشاركة المنصوص عليها مع الزمالك".

وتابع "لم يدفع الزمالك 150 ألف دولار قيمة مكافآت زياد كمال، ولم يخطرنا أي شخص بخصوص قطع إعارته".

وأنهى حديثه قائلا: "زياد كمال حزين ومضغوط بشكل كبير ربما بسبب عدم تأقلمه على اللعب في الأجواء الجماهيرية، عكس محمد حمدي الذي اندمج سريعا مع أجواء الزمالك".

وتعادل الأهلي مع إنبي سلبيا في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السابعة من الدوري المصري، والتي أقيمت في استاد المقاولون العرب.

ووصل الأهلي إلى النقطة 12 في المركز الثالث بجدول الترتيب، ومتبقي له مباراة مؤجلة مع سموحة.

وارتفع رصيد إنبي إلى النقطة 6 في المركز الـ14.

وفشل الأهلي في تحقيق أي فوز على إنبي خلال آخر 3 مباريات بينهما في الدوري، وانتهت جميعها بالتعادل.

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