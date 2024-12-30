هدية من سام مرسي لـ صلاح.. إبسويتش يهزم تشيلسي لمصلحة ليفربول

الإثنين، 30 ديسمبر 2024 - 23:52

كتب : عمرو عبد المنعم

سام مرسي - كول بالمر

قدم إبسويتش تاون هدية لـ ليفربول في سباق قمة الدوري الإنجليزي بفوزه على تشيلسي بهدفين دون رد، في الجولة الـ19 من المسابقة.

وحقق إبسويتش الفوز بعد هزيمتين متتاليتين ليصل إلى النقطة 15 في المركز الـ18 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وتجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 35 في المركز الرابع، بفارق 10 نقاط عن ليفربول المتصدر.

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وشارك سام مرسي قائد إبسويتش في المباراة كاملة بعد عودته للمشاركة عقب نهاية إيقافه لتراكم البطاقات الصفراء.

بدأ تشيلسي المباراة بدون حارسه الأساسي روبرت سانشيز والمهاجم نيكولاس جاكسون في محاولة من إنزو ماريسكا مدرب الأرزق لإراحة الثنائية.

وتقدم إبسويتش في الدقيقة 12 من ركلة جزاء نفذها ليام ديلاب بنجاح.

ثم أضاف أوماري جيرو هاتشينسون الهدف الثاني في الدقيقة 53 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

وحاول تشيلسي في الدقائق المتبقية من المباراة التسجيل في شباك إبسويتش ولكن دون جدوى، لتنتهي المواجهة بفوز رفاق سام مرسي قائد إبسويتش.

سام مرسي تشيلسي إبسويتش الدوري الإنجليزي
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