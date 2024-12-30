هدية من سام مرسي لـ صلاح.. إبسويتش يهزم تشيلسي لمصلحة ليفربول
الإثنين، 30 ديسمبر 2024 - 23:52
كتب : عمرو عبد المنعم
قدم إبسويتش تاون هدية لـ ليفربول في سباق قمة الدوري الإنجليزي بفوزه على تشيلسي بهدفين دون رد، في الجولة الـ19 من المسابقة.
سام مرسي
النادي : إبسويتش تاون
وحقق إبسويتش الفوز بعد هزيمتين متتاليتين ليصل إلى النقطة 15 في المركز الـ18 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.
وتجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 35 في المركز الرابع، بفارق 10 نقاط عن ليفربول المتصدر.
وشارك سام مرسي قائد إبسويتش في المباراة كاملة بعد عودته للمشاركة عقب نهاية إيقافه لتراكم البطاقات الصفراء.
بدأ تشيلسي المباراة بدون حارسه الأساسي روبرت سانشيز والمهاجم نيكولاس جاكسون في محاولة من إنزو ماريسكا مدرب الأرزق لإراحة الثنائية.
وتقدم إبسويتش في الدقيقة 12 من ركلة جزاء نفذها ليام ديلاب بنجاح.
إبسويتش تاون يتقدم على تشلسي من علامة الجزاء #الدوري_الإنجليزي #إبسويتش_تشلسي pic.twitter.com/DuGNkpMqaY— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 30, 2024
ثم أضاف أوماري جيرو هاتشينسون الهدف الثاني في الدقيقة 53 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.
وحاول تشيلسي في الدقائق المتبقية من المباراة التسجيل في شباك إبسويتش ولكن دون جدوى، لتنتهي المواجهة بفوز رفاق سام مرسي قائد إبسويتش.