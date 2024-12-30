التشكيل - إريكسن يعوض برونو طريد يونايتد.. وإيزاك يقود هجوم نيوكاسل

الإثنين، 30 ديسمبر 2024 - 21:27

كتب : FilGoal

راشفورد - إريكسن - مانشستر يونايتد

أعلن روبن أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد عن تشكيل فريقه لمواجهة نيوكاسل يونايتد في الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل عودة ماركوس راشفورد إلى مقاعد البدلاء، للمرة الأولى منذ فترة الاستبعاد التي قربته من الرحيل.

وجاء تشكيل يونايتد كالتالي:

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حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: ماتيس دي ليخت - هاري ماجواير - ليساندرو مارتينيز

خط الوسط: نصير مزراوي - كريستيان إريكسن - كاسيميرو - ديوجو دالوت

خط الهجوم: أماد ديالو - راسموس هويلوند - جوشوا زيركزي

ويغيب برونو فيرنانديز نجم يونايتد بسبب طرده في المباراة السابقة، كما يغيب مانويل أوجارتي للإيقاف بفعل تراكم الإنذارات.

ويغيب ميسون ماونت ولوك شو وفيكتور لينديلوف بداعي الإصابة.

على الجانب الآخر جاء تشكيل نيوكاسل كالتالي:

حراسة المرمى: مارتن دوبرافكا

خط الدفاع: كيران تريبيير - فابيان شار - دان بيرن - لويس هال

خط الوسط: برونو جيماريش - ساندرو تونالي - جولينتون

خط الهجوم: جاكوب ميرفي - ألكساندر إيزاك - أنتوني جوردون

ويحتل مان يونايتد المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة.

بينما يحتل نيوكاسل المركز السابع برصيد 29 نقطة.

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