تشكيل تشيلسي - لا جاكسون ولا سانشيز.. نكونكو يقود الهجوم أمام رفاق سام مرسي

أعلن إنزو ماريسكا المدير الفني لفريق تشيلسي عن تشكيل فريقه لمواجهة إبسويتش تاون في الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتواجد المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون على مقاعد البدلاء، رفقة الحارس الإسباني روبرت سانشيز.

فيما يقود كريستوفر نكونكو هجوم البلوز، رفقة كول بالمر ونوني مادويكي وجواو فيليكس، حيث يتواجد الثنائي جادون سانشو وبيدرو نيتو على مقاعد البدلاء.

ويلعب تشيلسي ضم إبسويتش الذي يضم لاعب الوسط المصري سام مرسي بين صفوفه.

وجاء تشكيل البلوز كالتالي:

حراسة المرمى: فيليب يورجينسن

خط الدفاع: أكسيل ديساسي - توسين أدارابيويو - ليفي كولويل - مارك كوكوريا

خط الوسط: موسيس كايسيدو - إنزو فيرنانديز

أمامهما: نوني مادويكي - كول بالمر - جواو فيليكس

خط الهجوم: كريستوفر نكونكو

البدلاء: روبرت سانشيز - جوش أتشيمبونج - مالو جوستو - ريس جيمس - ريناتو فيجا - بيدرو نيتو - جادون سانشو - مارك جويو - نيكولاس جاكسون

ويحتل تشيلسي المركز الرابع مؤقتا برصيد 35 نقطة، بفارق نقطة عن أرسنال الثالث الذي يلعب مباراته في الجولة الحالية يوم الأربعاء ضد برينتفورد، وبفارق نقطتين عن نوتنجهام فورست الثاني الذي هزم إيفرتون بالفعل.

أما إبسويتش فيحتل المركز التاسع عشر برصيد 12 نقطة.