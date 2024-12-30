الجباس ينتصر على تقنية الفيديو.. بيراميدز يخطف فوزا قاتلا على الجونة

الإثنين، 30 ديسمبر 2024 - 19:13

كتب : محمد رؤوف

بيراميدز

فاز بيراميدز على منافسه الجونة بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري المصري.

وسجل دودو الجباس هدف بيراميدز الوحيد.

وأبى بيراميدز أن تنتهي سلسلة انتصاراته على الجونة، وفاز في المباراة الخامسة على التوالي ضده في جميع البطولات.

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وتعود الهزيمة الأخير لبيراميدز من الجونة في موسم 2021-2022 عندما انتصر الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف وكانت في الجولة 34 من الدوري المصري.

وانتصر الجباس على تقنية الفيديو، إذ سجل هدفا في الدقيقة 90+4 ولم يحتسب بعد العودة إلى التقنية لداعي التسلل.

وفي الدقيقة 90+10 عاد الجباس ليسدد كرة مقوسة رائعة سكنت الشباك.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد بيراميدز للنقطة 14 في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري متساويا مع الزمالك المتصدر.

وتجمد رصيد الجونة عند النقطة السادسة في المركز الـ15.

وصف المباراة

غلب الملل على المباراة بصورة كبيرة في الشوط الأول إذ استحوذ بيراميدز على الكرة دون إحداث أي خطورة وظل الشوط الأول على هذا المنوال.

وفي الشوط الثاني اعترض فريق الجونة على الحكم في الدقيقة 65 للحصول على ضربة جزاء بعد لمسة يد من علي جبر عقب لعبه رأسية.

وسدد عبد الرحمن مجدي ركلة حرة مباشرة ارتطمت في القائم في الدقيقة 87.

وأحرز الجباس الهدف الأول في الدقيقة 94 بعد ارتداد الكرة له عقب تصدي حارس المرمى لتسديدة لكن احتسب تسلل بسبب اشتراك مهاجم بيراميدز المتسلل في اللعبة.

وفي الدقيقة 90+10 سجل الجباس الهدف الحاسم الذي منح لفريقه نقاط المباراة.

بيراميدز دودو الجباس الدوري المصري الجونة
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