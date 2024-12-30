دي بروين: أتمنى أن تتحسن لياقتي البدنية

شدد كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي على أنه لم يصل إلى الحد الأقصى من لياقته البدنية حتى الآن.

وقال دي بروين في تصريحات صحفية: "آمل أن تتحسن لياقتي البدنية، لدينا جدول أسهل في الفترة المقبلة لذلك آمل أن يساعدني التدريب في تحسين إيقاعي".

وواصل "من الصعب أن أقول كم أنا بعيدا عن لياقتي الكاملة، بعد عودتي من الإصابة لعبت 4 مباريات في 10 أيام ولم هذا سهلا".

وتابع "هذا الموسم صعب جدا، الأسابيع الأولى كنا جيدين ثم دخلنا في الفترة التي يعاني منها الجميع بسبب لعب الكثير من المباريات".

وأضاف "أتمنى أن يعود جميع المصابين في العام الجديد وأن نعود لطبيعتنا كفريق".

وكان مانشستر سيتي قد فاز على ليستر سيتي بهدفين دون مقابل في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.