دي بروين: أتمنى أن تتحسن لياقتي البدنية

الإثنين، 30 ديسمبر 2024 - 16:04

كتب : FilGoal

كيفين دي بروين

شدد كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي على أنه لم يصل إلى الحد الأقصى من لياقته البدنية حتى الآن.

كيفين دي بروين

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وقال دي بروين في تصريحات صحفية: "آمل أن تتحسن لياقتي البدنية، لدينا جدول أسهل في الفترة المقبلة لذلك آمل أن يساعدني التدريب في تحسين إيقاعي".

وواصل "من الصعب أن أقول كم أنا بعيدا عن لياقتي الكاملة، بعد عودتي من الإصابة لعبت 4 مباريات في 10 أيام ولم هذا سهلا".

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وتابع "هذا الموسم صعب جدا، الأسابيع الأولى كنا جيدين ثم دخلنا في الفترة التي يعاني منها الجميع بسبب لعب الكثير من المباريات".

وأضاف "أتمنى أن يعود جميع المصابين في العام الجديد وأن نعود لطبيعتنا كفريق".

وكان مانشستر سيتي قد فاز على ليستر سيتي بهدفين دون مقابل في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر سيتي دي بروين
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