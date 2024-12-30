دي بروين: أتمنى أن تتحسن لياقتي البدنية
الإثنين، 30 ديسمبر 2024 - 16:04
كتب : FilGoal
شدد كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي على أنه لم يصل إلى الحد الأقصى من لياقته البدنية حتى الآن.
كيفين دي بروين
النادي : مانشستر سيتي
وقال دي بروين في تصريحات صحفية: "آمل أن تتحسن لياقتي البدنية، لدينا جدول أسهل في الفترة المقبلة لذلك آمل أن يساعدني التدريب في تحسين إيقاعي".
وواصل "من الصعب أن أقول كم أنا بعيدا عن لياقتي الكاملة، بعد عودتي من الإصابة لعبت 4 مباريات في 10 أيام ولم هذا سهلا".
وتابع "هذا الموسم صعب جدا، الأسابيع الأولى كنا جيدين ثم دخلنا في الفترة التي يعاني منها الجميع بسبب لعب الكثير من المباريات".
وأضاف "أتمنى أن يعود جميع المصابين في العام الجديد وأن نعود لطبيعتنا كفريق".
وكان مانشستر سيتي قد فاز على ليستر سيتي بهدفين دون مقابل في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
نرشح لكم
تقرير: أموريم يبلغ إدارة مانشستر يونايتد بصفقة ضرورية في يناير تشكيل أرسنال - جيسوس يقود الهجوم.. و4 تبديلات أمام برينتفورد تقارير: عرض كبير من باريس سان جيرمان لضم صلاح راشفورد يرد على تقارير خروجه من مانشستر يونايتد تقرير: أموريم يرغب في ضم حارس جديد لمنافسة أونانا تسيميكاس: صلاح يريد أن يُظهر للجميع أنه أفضل لاعب في العالم حاليا سام مرسي: 2025 أوقفوا الإبادة الجماعية رسالة مؤثرة من مهاجم وست هام بعد نجاته من حادث مروع
أخر الأخبار
رين يضم سيكو فوفانا من النصر 14 دقيقة | سعودي في الجول
قطر تعلن مواعيد كأس العرب 2025 46 دقيقة | منتخب مصر