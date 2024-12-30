جوارديولا: هالاند أصبح أب خلال الأيام الماضية.. وليس لدينا طاقة للحفاظ على مستوانا

الإثنين، 30 ديسمبر 2024 - 13:23

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - جوارديولا

كشف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن حاجة إيرلنج هالاند للحصول على راحة من المشاركة في المباريات.

جوسيب جوارديولا

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وفاز مانشستر سيتي على ليستر بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب كينج باور بالجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا للصحفيين عقب المباراة: "هالاند يشعر بالتعب لأنه لعب العديد من الدقائق، لقد أصبح أبا لأول مرة خلال الأيام الماضية وهذا بالطبع يجلب له السعادة".

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وواصل "لم نقدم الأداء المثالي ولكن هذا مستحيل خلال الفترة الحالية وأتمنى أن يساعدنا الفوز على العودة لمستوانا".

وتابع "ليس لدينا الطاقة لنحافظ على مستوانا لمدة 90 دقيقة ولكن أتمنى ان تساعدنا النتيجة للعودة في العام الجديد".

وأكمل "الفوز ليس ممتعا ولكنه على الأقل يجلب بعض الراحة، لقد قدمنا الكثير من الأشياء الرائعة خلال السنوات الماضية والآن لا نستطيع أن نفوز بالمباريات، يجب أن نتحسن".

وشدد "عندما يكون كيفن دي بروين جاهزا بدنيا فهو أحد أكثر اللاعبين المؤثرين في تاريخ مانشستر سيتي والدوري الإنجليزي".

واستمر "لم أكن أتخيل تحقيق كل ما حققنا عندما وصلت إلى هذا البلد في البداية، لقد حصلنا على ذكريات ستظل إلى الأبد وربما الشهرين الأخيرين سيجعلوننا نلحظ أهمية عودتنا".

وأتم "سافيو قدم أداء جيد مرة أخرى بعد مستواه ضد إيفرتون وسجل أخيرا".

مانشستر سيتي بيب جوارديولا
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