سامي: نستطيع التتويج بالدوري إذا تواجد العدل.. والبطولات ليست حكرا على الأهلي والزمالك

يرى أحمد سامي لاعب بيراميدز أن فريقه قد تعرض للظلم خلال دوري الموسم الماضي ضد الأهلي.

أحمد سامي النادي : بيراميدز بيراميدز

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري الممتاز بالموسم الماضي على حساب بيراميدز الذي حصل على المركز الثاني.

وقال سامي عبر قناة أون تايم سبورتس: "لو كنت لاعبا بالأهلي أو الزمالك كنت سأتواجد بشكل دائم في المنتخب لأن المستوى الذي أقدم مع بيراميدز إذا ظهرت به مع نادي جماهيري سيختلف وضعي تماما".

وواصل "نؤدي بشكل جيد ونحاول الوصول لأبعد نقطة في كل بطولة نشارك بها ولو حالفنا التوفيق لكنا الآن نملك عدد بطولات أكبر وهناك بطولات تعرضنا خلالها للظلم بسبب أخطاء تحكيمية".

وأكمل "حضور الجماهير شيء جيد ويشعرنا بالسعادة وعندما نواجه فريق جماهيري يكون أفضل لنا ولا نتأثر بحضوره لأنه يشكل ضغط أكبر على لاعبيه وليس علينا".

واستمر "في بطولة الدوري الموسم الماضي لم يحالفنا التوفيق وكان هناك أشياء حدثت خارجة عن إرادتنا مثل ركلة الجزاء في المباراة الأولى ضد الأهلي والتي غيرت مجرى الدوري بالكامل، كنا متقدمين ثم احتسبت ركلة جزاء غريبة تعادلوا بها وسجلوا الثاني".

وأردف "أحيانا تتحلى بالأمل ثم يضيع الأمل بشكل غريب في وسط وجود تقنية الفيديو ويحدث أخطاء غريبة مثل التي حدثت ضد الأهلي، مصر بالكامل رأت أن كرة حسين الشحات لم تكن ركلة جزاء وهذا أثر على نفسيتنا".

وشدد "في المباراة الثانية ضد الأهلي كان لنا ركلة جزاء أيضا في بداية المباراة ولم تحتسب، لماذا يجب أن تكون المنافسة حكر على الأهلي والزمالك فقط؟ يجب أن تتركوا جميع الفرق تنافس".

وكشف "تلك اللقطة أثرت على نفسيتنا لأنها كانت من وحي الخيال وتجعل كل لاعب يفكر في أنه لن يفوز مهما قدم وفي الموسم الماضي قدمنا أفضل أداء في تاريخ النادي بالدوري وأيضا ألغي لنا هدفا صحيحا ضد الزمالك في المباراة التالية، ولولا تلك الأخطاء كنا على الأقل سننافس حتى الجولة الأخيرة ولكن وصلنا إحساس باننا لن نفوز مهما قدمنا لأننا لسنا الأهلي أو الزمالك فلا يجب أن نفوز بالدوري".

واستمر "تلقيت عدة عروض من الأهلي والزمالك قبل الانتقال لبيراميدز ولكن الصفقة كانت دائما تتوقف، وأي لاعب ينضم لنادي جماهيري يختلف مصيره الكروي بشكل كبير".

وأضاف "لدينا جماهير قليلة في بيراميدز ولكن هناك البعض يحضرون بالفعل ونتمنى أن يزيد عددهم".

ويرى "قادرون على التتويج بالدوري هذا الموسم ولكن إن كان هناك عدل".

وتابع "يوم 14 لعبنا ضد الترجي ثم لعبنا مباراة أخرى يوم 17 ثم يوم 21، بينما تأجل للأهلي مباراة ثم لعب يوم 14 وبعدها لم يلعب سوى يوم 21، من المفترض إذا طبقت نظام أن تطبقه على جميع الفرق، كنا نعاني من العديد من الإصابات وطلبنا تأجيل المباراة مثلما حدث للأهلي وهذا طبيعي".

وأضاف "أيضا خلال الفترة المقبلة سنلعب ضد الترجي يوم 5 ثم سنلعب يوم 8 بكأس مصر قبل أن نلعب يوم 11 في أنجولا وهذه علامات استفهام بالنسبة لي".

وأتم "نحن نذهب أيضا لجميع الملاعب ونلعب فيها بشكل طبيعي مثل الإسماعيلية وضد المصري في السويس وضد إنبي في بتروسبورت ولكن على الجانب الآخر لا يذهب الأهلي والزمالك وهذا يخل بمبدأ تكافؤ الفرص".