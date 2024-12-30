صلاح لـ سكاي سبورتس: لا أفكر في الكرة الذهبية.. أريد الفوز بالدوري الإنجليزي

الإثنين، 30 ديسمبر 2024 - 11:14

كتب : FilGoal

محمد صلاح ضد وست هام

قلل محمد صلاح من أهمية الجوائز الشخصية مؤكدا أن تركيزه على الفوز بالدوري الإنجليزي مع ليفربول.

وقال صلاح في تصريحات لقناة سكاي سبورتس عقب المباراة: "لا أفكر في الكرة الذهبية، أريد الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز".

وأضاف النجم المصري "سأبذل قصارى جهدي من أجل فوز الفريق بالكأس، هناك فرق أخرى تريد اللحاق بنا، لكن يجب أن نظل متواضعين وفي كامل تركيزنا".

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وسجل صلاح هدفا وصنع هدفين في فوز ليفربول الكاسح أمام وست هام بخماسية في الدوري الإنجليزي مساء الأحد.

وواصل ليفربول مسيرته المتميزة هذا الموسم بعد تحقيق الفوز للمرة 23 في 27 مباراة في جميع المسابقات.

وأتم صلاح: "الشيء الوحيد الذي يدور في ذهني هو أنني أريد أن يفوز ليفربول بالدوري وأريد أن أكون جزءًا من ذلك".

صلاح هو اللاعب الوحيد الذي سجل 10 أهداف أو أكثر وصنع 10 أو أكثر أيضا، في كل الدوريات الخمسة الكبرى.

وسجل صلاح 17 هدفا حتى الآن، وصنع 13 هدفا.

كذلك بات صلاح الأكثر مساهمة تهديفيا في شهر واحد، منذ لويس سواريز مع ليفربول أيضا في ديسمبر 2013.

وساهم كل منهما في 14 هدفا بشهر واحد، حيث عادل صلاح هذا الرقم في ديسمبر 2024.

وصار محمد صلاح أول لاعب يسجل ويصنع في 8 مباريات مختلفة لنفس الموسم في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفعلها صلاح أمام إبسويتش ومانشستر يونايتد وتشيلسي وأستون فيلا ومانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد وتوتنام هوتسبر والليلة أمام وست هام.

وفي تاريخ الدوري الإنجليزي، لم يحدث أن سجل لاعب أو صنع في 11 مباراة متتالية أو أكثر سوى 7 مرات، والرقم القياسي برصيد 15 مباراة متتالية باسم جيمي فاردي في 2015 ومحمد صلاح نفسه في 2021.

في المركز التالي برصيد 12 مباراة يتواجد ستان كوليمور في 1995، ومحمد صلاح مجددا في 2023.

أما المرحلة الحالية فتشهد 11 مباراة متتالية، وهو الرقم الذي حققه أندي كول في 1994، ومسعود أوزيل في 2015، ومحمد صلاح مجددا في 2024.

وهكذا جمع صلاح بين التسجيل والصناعة في 39 مباراة بتاريخ الدوري الإنجليزي، مواصلا تعزيز رقمه القياسي.

وأيضا صار صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفا أو أكثر في 8 مواسم متتالية.

وهذا أيضا كان ثاني هدف يسجله صلاح في الشوط الأول منذ بداية الموسم الحالي، حيث سجل بقية أهدافه في الشوط الثاني.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
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