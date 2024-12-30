رسميا - ميلان يعلن رحيل باولو فونسيكا عن تدريب الفريق

أعلن نادي ميلان الإيطالي رحيل باولو فونسيكا المدير الفني للفريق رسميا.

وأصدر ميلان بيانا رسميا عبر موقعه جاء فيه "يعلن نادي ميلان أن باولو فونسيكا قد أعفي من مهامه كمدرب رئيسي للفريق الأول".

وأضاف البيان "ويعرب النادي عن امتنانه لباولو على احترافه الرائع ويتمنى له كل التوفيق في مساعيه المستقبلية."

وتعادل ميلان أمام روما على ملعب سان سيرو بهدف لمثله في الجولة الـ18 من الدوري الإيطالي.

وقال فونسيكا ردًا للصحفيين على أنباء إقالته في تصريحات نقلتها صحيفة فوتبول إيطاليا: "هذا صحيح، ضميري مرتاح لأنني فعلت كل ما في وسعي".

وذكرت تقارير إيطالية أن سيرجيو كونسيساو سيحل محل فونسيكا في تدريب ميلان.

وخاض فونسيكا مع ميلان 24 مباراة في كافة البطولات حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 6 وخسر في مثلهم.

ويحتل ميلان المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة في المركز الثامن.

ويستعد ميلان لمواجهة يوفنتوس يوم 3 يناير المقبل في نصف نهائي السوبر الإيطالي في المقررة في العاصمة السعودية الرياض.