صلاح يصعب مهمة هالاند.. ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي الممتاز

واصل محمد صلاح تألقه وزيادة حصيلته التهديفية، مسجلا هدفه السابع عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسحق ليفربول مضيفه وست هام يونايتد بخمسة أهداف دون رد، صنع صلاح ثانيها للويس دياز وخامسها لديوجو جوتا، وسجل ثالثها.

صلاح هو اللاعب الوحيد الذي سجل 10 أهداف أو أكثر وصنع 10 أو أكثر أيضا، في كل الدوريات الخمسة الكبرى.

وسجل صلاح 17 هدفا حتى الآن، وصنع 13 هدفا.

كذلك بات صلاح الأكثر مساهمة تهديفيا في شهر واحد، منذ لويس سواريز مع ليفربول أيضا في ديسمبر 2013.

وساهم كل منهما في 14 هدفا بشهر واحد، حيث عادل صلاح هذا الرقم في ديسمبر 2024.

ويستعرض لكم FilGoal.com ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لهذا الموسم:

1- محمد صلاح (ليفربول) - 17 هدفا

2- إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) - 14 هدفا

3- كول بالمر (تشيلسي) - 12 هدفا

4= ألكساندر إيزاك (نيوكاسل) - 11 هدفا

4= كريس وود (نوتنجهام) - 11 هدفا

6= ماتيوس كونيا (وولفرهامبتون) - 10 أهداف

6= برايان مبومو (برينتفورد) - 10 أهداف

8= نيكولاس جاكسون (تشيلسي) - 9 أهداف

8= يوان ويسا (برينتفورد) - 9 أهداف

10= جيمس ماديسون (توتنام) - 8 أهداف

10= لويس دياز (ليفربول) - 8 أهداف