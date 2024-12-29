صلاح يكشف أخبار التجديد.. وهل تعمد المراوغة في صناعة الهدف الثاني

أبدى محمد صلاح نجم ليفربول سعادته بفوز جديد وأداء قوي من جانبه أمام وست هام يونايتد.

وقال صلاح عن صناعته للهدف الخامس في المباراة: "هذا يشبه بالتمريرة التي حدثت في مباراة أرسنال. كان اللاعب يناديني وكنت أعرف أنه سيكون في موقف تسلل وبالتالي قررت أن أعطي الكرة في الاتجاه الصحيح ووجدت طريقها المناسب".

وبسؤاله عن تعمده للمراوغة الرائعة في صناعته للهدف الثاني قال: "هذا كان الخيار الوحيد ولكني كنت محظوظا بلمس الكرة في الوقت المناسب".

وعن الأرقام القياسية قال: "الشيء الوحيد في ذهني الآن هو فوز ليفربول بالدوري الإنجليزي وأن أكون جزءا كبيرا من نجاحه".

وواصل "أبذل كل جهدي للفوز بالدوري ونحن على الطريق الصحيح ولكن هناك بعض الفرق الأخرى التي تريد المنافسة والأهم هو الاستمرارية".

وعن عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي قال: "لا زلنا بعيدين عن الأخبار السارة. الناس يتحدثون في الإعلام ولكن ليس هناك شيء ملموس حتى الآن".

وسحق ليفربول مضيفه وست هام يونايتد بخمسة أهداف دون رد، صنع صلاح ثانيها للويس دياز وخامسها لديوجو جوتا، وسجل ثالثها.

صلاح هو اللاعب الوحيد الذي سجل 10 أهداف أو أكثر وصنع 10 أو أكثر أيضا، في كل الدوريات الخمسة الكبرى.

وسجل صلاح 17 هدفا حتى الآن، وصنع 13 هدفا.

كذلك بات صلاح الأكثر مساهمة تهديفيا في شهر واحد، منذ لويس سواريز مع ليفربول أيضا في ديسمبر 2013.

وساهم كل منهما في 14 هدفا بشهر واحد، حيث عادل صلاح هذا الرقم في ديسمبر 2024.

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وصار محمد صلاح أول لاعب يسجل ويصنع في 8 مباريات مختلفة لنفس الموسم في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفعلها صلاح أمام إبسويتش ومانشستر يونايتد وتشيلسي وأستون فيلا ومانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد وتوتنام هوتسبر والليلة أمام وست هام.

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وفي تاريخ الدوري الإنجليزي، لم يحدث أن سجل لاعب أو صنع في 11 مباراة متتالية أو أكثر سوى 7 مرات، والرقم القياسي برصيد 15 مباراة متتالية باسم جيمي فاردي في 2015 ومحمد صلاح نفسه في 2021.

في المركز التالي برصيد 12 مباراة يتواجد ستان كوليمور في 1995، ومحمد صلاح مجددا في 2023.

أما المرحلة الحالية فتشهد 11 مباراة متتالية، وهو الرقم الذي حققه أندي كول في 1994، ومسعود أوزيل في 2015، ومحمد صلاح مجددا في 2024.

وهكذا جمع صلاح بين التسجيل والصناعة في 39 مباراة بتاريخ الدوري الإنجليزي، مواصلا تعزيز رقمه القياسي.

وأيضا صار صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفا أو أكثر في 8 مواسم متتالية.

وهذا أيضا كان ثاني هدف يسجله صلاح في الشوط الأول منذ بداية الموسم الحالي، حيث سجل بقية أهدافه في الشوط الثاني.