هدايا صلاح قبل رأس السنة تقود ليفربول لضرب وست هام بخماسية

الأحد، 29 ديسمبر 2024 - 21:09

كتب : عمرو عبد المنعم

محمد صلاح ضد وست هام

قاد محمد صلاح نجم ليفربول فريقه للفوز على وست هام يونايتد بخماسية دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 19 من الدوري الإنجليزي وأقيمت بالملعب الأولمبي في لندن.

ورفع ليفربول رصيده إلى النقطة 45 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، وتجمد رصيد وست هام عند النقطة 23 في المركز الـ12.

وتألق محمد صلاح في المباراة وسجل هدف وصنع هدفين، بينما سجل باقي أهداف ليفربول كل من لويس دياز وكودي جاكبو وأرنولد ديوجو جوتا.

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ووصل صلاح إلى الهدف رقم 17 في الدوري الإنجليزي متصدرا ترتيب الهدافين، بفارق 3 أهداف عن إيرلينج هالاند.

كما وصل صلاح إلى الصناعة رقم 13 هذا الموسم متصدرا القائمة أيضا.

وصف المباراة

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كاد وست هام أن يتقدم في الدقيقة 6 بعد هجمة مرتدة سريعة وتمريرة من بوين قابلها لوكاس باكيتا بتسديدة مباشرة مرت بعيدا عن المرمى.

ورد ليفربول بهجمة خطيرة بعدما وصلت الكرة إلى صلاح داخل منطقة الجزاء أمام المرمى لكنه سددها وأبعدها الحارس ألفونس أريولا.

وبعد عدة دقائق من المحاولات نجح ليفربول أخيرا في تسجيل هدف التقدم عن طريق لويس دياز في الدقيقة 30.

وجاء الهدف بانطلاقة من اللاعب الكولومبي ثم مرر الكرة وارتدت بالخطأ له من دفاع وست هام ليسدد على يمين حارس المرمى مسجلا هدف التقدم.

وتلقى ليفربول ضربة قوية بإصابة مدافعه جو جوميز الذي غادر الملعب في الدقيقة 37 وشارك بدلا منه جاريل كوانساه.

ومرة أخرى كاد وست هام أن يسجل التعادل بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء اصطدمت في القائم ومرت بعيدا.

ليرد ليفربول بالهدف الثاني الذي جاء عن طريق كودي جاكبو في الدقيقة 40.

وصنع صلاح الهدف الثاني بطريقة رائعة بعدما استلم الكرة بالكعب لتمر من بين قدمي مدافع وست هام ثم مررها إلى المهاجم الهولندي أمام الشباك الخالية.

وبنفسه سجل صلاح هدف ليفربول الثالث في الدقيقة 44، وجاء الهدف بعدما استلم الكرة أمام منطقة الجزاء وسددها في الزاوية الأرضية على يسار الحارس أريولا.

وينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول بثلاثية دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني أهدر محمد صلاح فرصة إضافة الرابع بغرابة بعدما انفرد بالمرمى وسدد كرة سهلة في يد الحارس.

وأكمل أرنولد رباعية ليفربول في الدقيقة 56 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء اصطدمت في الدفاع وذهبت إلى المرمى.

محمد صلاح ليفربول وست هام الدوري الإنجليزي
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