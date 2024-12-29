منافس بيراميدز - الترجي يواصل سلسلة نتائجه الإيجابية وينتصر على الصفاقسي

الأحد، 29 ديسمبر 2024 - 21:00

كتب : FilGoal

أسامة بوقرة - الترجي

خطف الترجي انتصارا مثيرا وقاتلا على حساب مستضيفه الصفاقسي في الجولة 13 من الدوري التونسي.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق عبد الرحمن كوناتي في الدقيقة 86 من صناعة يوسف بلايلي.

وشهد اللقاء مشاركة محمد الضاوي "كريستو" مهاجم الأهلي المعار للصفاقسي لمدة ساعة منذ انطلاق المباراة.

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وحقق الترجي فوزه الثاني تواليا وارتقى بالفوز للمركز الرابع برصيد 26 نقطة بفارق 3 نقاط عن الاتحاد المنستيري المتصدر.

فيما تكبد الصفاقسي ثالث خسارة له على التوالي وظل في المركز التاسع برصيد 17 هدفا.

ويستعد الترجي لأن يحل ضيفا على بيراميدز يوم الأحد المقبل في الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

ولم يتعرض الترجي للخسارة في جميع المسابقات منذ 20 أكتوبر الماضي عندما خسر من الترجي الجريجيسي 1-0.

ومنذ ذلك الحين لم يخسر الترجي في 11 مباراة متتالية محققا الفوز في 7 مباريات وتعادل في 4.

الترجي الصفاقسي الدوري التونسي منافس بيراميدز
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