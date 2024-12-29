تاريخي كالعادة.. صلاح يسجل رقما قياسيا جديدا مع ليفربول ويحاول تحطيم رقمه الشخصي

كالعادة، واصل محمد صلاح تسجيل الأرقام التاريخية بأداء قوي أمام وست هام يونايتد في شوط واحد.

وتقدم ليفربول 3-0 في الشوط الأول، حيث صنع صلاح الهدف الثاني لكودي جاكبو، وسجل الثالث بنفسه.

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وصار محمد صلاح أول لاعب يسجل ويصنع في 8 مباريات مختلفة لنفس الموسم في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفعلها صلاح أمام إبسويتش ومانشستر يونايتد وتشيلسي وأستون فيلا ومانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد وتوتنام هوتسبر والليلة أمام وست هام.

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وفي تاريخ الدوري الإنجليزي، لم يحدث أن سجل لاعب أو صنع في 11 مباراة متتالية أو أكثر سوى 7 مرات، والرقم القياسي برصيد 15 مباراة متتالية باسم جيمي فاردي في 2015 ومحمد صلاح نفسه في 2021.

في المركز التالي برصيد 12 مباراة يتواجد ستان كوليمور في 1995، ومحمد صلاح مجددا في 2023.

أما المرحلة الحالية فتشهد 11 مباراة متتالية، وهو الرقم الذي حققه أندي كول في 1994، ومسعود أوزيل في 2015، ومحمد صلاح مجددا في 2024.

وهكذا جمع صلاح بين التسجيل والصناعة في 39 مباراة بتاريخ الدوري الإنجليزي، مواصلا تعزيز رقمه القياسي.

وأيضا صار صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفا أو أكثر في 8 مواسم متتالية.

وهذا أيضا كان ثاني هدف يسجله صلاح في الشوط الأول منذ بداية الموسم الحالي، حيث سجل بقية أهدافه في الشوط الثاني.