4 عصرا و7 مساء.. تعديل مواعيد الدوري المصري

أعلنت رابطة الأندية المصرية تعديل مواعيد الدوري المصري لموسم 2024-25.

وجاء ذلك تماشيًا مع قرارات الهيئة الوطنية للإعلام اعتبارًا من عام 2025. (تعرف على القرارات من هنـا)

وستقام المباريات في الأوقات التالية:

الساعة الرابعة عصرًا بدلاً من الخامسة مساءً.

الساعة السابعة مساءً بدلاً من الثامنة مساءً.

وسيبدأ تطبيق المواعيد الجديدة بدءا من لقاء الأهلي ضد سموحة في لقاء مؤجل من الجولة 5.

وكان مقررا أن يقام اللقاء في السابع من يناير ويبدأ في الخامسة مساءً والآن سيبدأ في الرابعة عصرا بعد تعديل المواعيد.

وبذلك ستقام جميع مباريات الدوري المصري بدءا من الجولة 8 وحتى نهاية المرحلة الأولى في الساعتين 4 و7.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن الأهلي وبيراميدز والمصري وسيراميكا كليوباترا برصيد 11 نقطة بعد مرور 6 جولات.