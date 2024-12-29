4 عصرا و7 مساء.. تعديل مواعيد الدوري المصري
الأحد، 29 ديسمبر 2024 - 19:29
كتب : FilGoal
أعلنت رابطة الأندية المصرية تعديل مواعيد الدوري المصري لموسم 2024-25.
وجاء ذلك تماشيًا مع قرارات الهيئة الوطنية للإعلام اعتبارًا من عام 2025. (تعرف على القرارات من هنـا)
وستقام المباريات في الأوقات التالية:
الساعة الرابعة عصرًا بدلاً من الخامسة مساءً.
الساعة السابعة مساءً بدلاً من الثامنة مساءً.
تعديل موعد مباريات #دوري_nile ⏰#رابطة_الأندية_المحترفة pic.twitter.com/pq95pll9YO— رابطة الأندية المصرية المحترفة (@epl_eg) December 29, 2024
وسيبدأ تطبيق المواعيد الجديدة بدءا من لقاء الأهلي ضد سموحة في لقاء مؤجل من الجولة 5.
وكان مقررا أن يقام اللقاء في السابع من يناير ويبدأ في الخامسة مساءً والآن سيبدأ في الرابعة عصرا بعد تعديل المواعيد.
وبذلك ستقام جميع مباريات الدوري المصري بدءا من الجولة 8 وحتى نهاية المرحلة الأولى في الساعتين 4 و7.
ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن الأهلي وبيراميدز والمصري وسيراميكا كليوباترا برصيد 11 نقطة بعد مرور 6 جولات.