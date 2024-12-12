إلغاء فقرة التحكيم وتحديد مدة البرامج.. 4 قرارات من المجلس الأعلى للإعلام

الخميس، 12 ديسمبر 2024 - 17:57

كتب : FilGoal

خالد عبد العزيز

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرارات جديدة بشأن تنظيم الإعلام الرياضي، بعدما عقد جلسته بكامل هيئته برئاسة خالد عبد العزيز رئيس المجلس .

وكشف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن اعتماد توصيات لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي والتي سيتم تطبيقها اعتباراً من أول يناير عام 2025، والتي جاءت كالتالي.

- تحديد مدة البرنامج الرياضى الحوارى بما لا تزيد عن 90 دقيقة.

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- تحديد مدة الاستوديو التحليلى للمباريات – محلية أو دولية – بما لا يزيد عن ساعة تتوزع قبل وبعد المباراة.

- تلغى فقرة تحليل الأداء التحكيمى بجميع مسمياتها سواءً داخل البرامج الحوارية أو التحليلية أو أى برنامج آخر والتي تُعرض على جميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات الإلكترونية.

- لا يجوز البث المباشر للبرامج الرياضية بعد الساعة الثانية عشرة ليلًا (منتصف الليل) وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، ولا يُبث بعد هذا التوقيت إلا البرامج المعادة. (ويستثنى من ذلك المباريات الخارجية بمراعاة فروق التوقيت)

وقال أيمن أبو عايد عضو لجنة ضبط الإعلام الرياضي، إن اللجنة عقدت أول اجتماعاتها يوم الأربعاء، قبل رفع تلك التوصيات التي كشف عنها المجلس الأعلى للإعلام.

وأضاف أبو عايد في تصريحات خاصة لـFilGoal.com: "اللجنة ستصدر المزيد من القرارات خلال الفترة المقبلة لضبط الإعلام الرياضي."

وجاء في بيان المجلس الأعلى للإعلام: "ناقش المجلس الشأن الإعلامى فى ضوء الظروف الحالية وما يجب أن يكون عليه الخطاب الإعلامى والذى يتعين أن يُظاهر المبادئ والقيم الوطنية والأخلاقية ، وترسيخ وحدة النسيج الوطنى وإعلاء شأن المواطنة مع ضمان حرية الرأي والتعبير بما يتوافق مع المبادئ الوطنية والاجتماعية ، مع التذكير على حرص المجلس على متابعة الشأن الإعلامى مع رصد ما قد يجرى من تجاوزات بشكل يومي".

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