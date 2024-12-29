لمواجهة شباب بلوزداد.. طارق قنديل رئيسا لبعثة الأهلي في الجزائر

الأحد، 29 ديسمبر 2024 - 19:26

كتب : حسام نور الدين

طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي يتسلم الجوائز في حفل كاف

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تكليف طارق قنديل عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى الجزائر مطلع يناير لملاقاة شباب بلوزداد، ضمن الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري الأبطال.

ويلعب الأهلي ضد شباب بلوزداد يوم 3 يناير المقبل في الجزائر.

ويلعب الأهلي ضد إنبي غدا الإثنين في الجولة السابعة من الدوري المصري.

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ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الثالثة للبطولة برصيد 7 نقاط.

وكان الأهلي فاز على شباب بلوزداد في مباراة الذهاب بنتيجة 6-1 والتي أقيمت على استاد القاهرة.

بينما يأتي بلوزداد في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

الأهلي شباب بلوزداد دوري أبطال إفريقيا طارق قنديل
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