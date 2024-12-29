الدوري الإنجليزي - نوتنجهام الثاني مؤقتا بعد دور تاريخي.. ولا تراهن على توتنام أبدا

خسر أمام بورنموث 1-0، ثم أمام تشيلسي 4-3. سحق ساوثامبتون 5-0، ثم خسر أمام ليفربول 5-3.. كما ترون رغم النتائج السيئة فقد سجل 11 هدفا في آخر 3 مباريات، ولكنه توقف عن التسجيل في المباراة التالية ليخسر أمام نوتنجهام 1-0، والآن تعادل مع وولفرهامبتون 2-2.

هذا هو توتنام هوتسبر، الفريق الذي لن يسمح لك أبدا بتوقع خطوته المقبلة.

البداية أتت بهدف هوانج هي تشان للولفز في الدقيقة 7، بتمريرة حاسمة من الجزائري أيت نوري.

وفي الدقيقة 12 تعادل السبرز بواسطة رودريجو بنتانكور، بصناعة بيدرو بورو.

وتحصل الفريق اللندني على ركلة جزاء ولكن أهدرها سون هيونج مين في الدقيقة 43.

بعدها في الدقيقة 45+3، تقدم توتنام بهدف برينان جونسون بصناعة ديان كولوسيفسكي.

وأخيرا في الدقيقة 87، تعادل وولفرهامبتون بهدف يورجن ستراند لارسن بالصناعة الثانية لأيت نوري.

النتيجة تركت توتنام في المركز الحادي عشر مؤقتا برصيد 24 نقطة، بينما خرج وولفرهامبتون من فترته السيئة بالمباراة الثالثة على التوالي بلا هزيمة، بعد انتصارين على ليستر سيتي ومانشستر يونايتد، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز السابع عشر.

على الجانب الآخر حقق نوتنجهام فورست فوزا هاما على مضيفه إيفرتون بهدفين دون رد، سجلهما كريس وود في الدقيقة 15، ومورجان جيبس وايت في الدقيقة 61.

نوتنجهام التاريخي هو ثاني الدوري الإنجليزي الممتاز مؤقتا الآن، برصيد 37 نقطة بعد دور أول تاريخي.

أرسنال في المركز الثالث برصيد 36 نطة، وله مباراة يوم الأربعاء أمام برينتفورد، بينما تشيلسي الرابع برصيد 34 نقطة، ويلعب ضد إبسويتش غدا.

بينما تجمد رصيد إيفرتون عند 17 نقطة في المركز السادس عشر، وله مباراة مؤجلة أمام ليفربول.

وتعادل فولام مع بورنموث بهدفين لكل فريق، حيث تقدم راؤول خيمينيز لفولام في الدقيقة 40، وتعادل إيفانيلسون في الدقيقة 51.

ثم تقدم هاري ويلسون في الدقيقة 72، وتعادل واتارا دانجو في الدقيقة 89.

النتيجة تركت بورنموث في المركز السادس برصيد 30 نقطة، وفولام في المركز الثامن برصيد 29 نقطة.

وتغلب كريستال بالاس على ساوثامبتون بهدفين مقابل هدف وحيد، حيث تقدم تايلر ديبلينج للقديسين في الدقيقة 14، وتعادل تريفو تشالوبا في الدقيقة 31، ثم سجل إيبيريتشي إيزي هدف الفوز في الدقيقة 52.

بذلك يحقق كريستال بالاس فوزه الرابع هذا الموسم،’ ويرفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز الخامس عشر.

فيما تجمد رصيد ساوثامبتون عند 6 نقاط في المركز الأخير.